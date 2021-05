Sujarchuk, Katopodis, Arroyo y Simone recorrieron obras trascendentales para mejorar la infraestructura vial y sanitaria del partido de Escobar

El intendente Ariel Sujarchuk recibió a los ministros nacionales de Obras Públicas y de Desarrollo Social, Gabriel Katopodis y Daniel Arroyo, y al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, con quienes supervisó los trabajos de repavimentación la Ruta Provincial 25 y de la Avenida de los Inmigrantes, y la ampliación de la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín.

En Belén de Escobar, los funcionarios recorrieron el avance de los trabajos en la Ruta Provincial 25, donde se realiza la repavimentación del segundo carril desde la calle Alborada hasta Las Marías, un nuevo boulevard central y la incorporación de dársenas exclusivas para el transporte público.

Luego hicieron lo propio en el nuevo asfalto sobre Avenida de los Inmigrantes, en el tramo que va desde Colectora Este hasta la calle San Francisco, que resulta fundamental para el desarrollo de la economía del distrito, ya que conecta con el Mercado Frutihortícola Norte y el Mercado de Escobar, junto al Centro Comercial de la Colectividad Boliviana.

“En la historia del partido de Escobar, incluso previo a su fundación, cuando todavía éramos parte de Pilar, nunca hubo una obra de semejante magnitud. Estamos hablando de 365 millones de inversión. Por acá no transitamos solo los escobarenses, es un corredor vial importantísimo para el desarrollo de la Argentina, por eso Katopodis lo resolvió y empezó, lo siguió Agustín Simone porque la Provincia licitó las obras desde el barrio El Cazador hasta el río. Quedó un tramo en el medio que había que repavimentar y entonces hablamos con el gobernador Kicillof y ya estamos haciendo otros 15 kilómetros. Y en paralelo visitamos la Avenida de los Inmigrantes donde estamos favoreciendo el acceso a todo el corredor comercial que generan los mercados concentradores y llegaremos con el nuevo asfalto hasta Zelaya. Ensanchamos Escobar, mejoramos la calidad de vida, contenemos las necesidades de nuestros vecinos, y trabajamos en conjunto Nación, Provincia y el Municipio”, expresó Sujarchuk.

Gabriel Katopodis afirmó: “Es muy importante siempre visitar a Ariel, porque uno comprueba cómo Escobar crece de manera armoniosa. Decía recién el intendente, no hay explicación de por qué esta ruta no se repavimentó antes. Nosotros entendemos que las obras no son de los partidos políticos, no importa quién las inaugure, quién gobierne una ciudad, lo importante es que se hagan. Esta Ruta 25 pone de manifiesto eso, el esfuerzo nacional, provincial y municipal para obras que le cambian la vida a la gente. Y por supuesto, detrás de todas estas obras, mucha generación de puestos de trabajo. Lo mismo sucede con la Avenida de Inmigrantes los que acabamos de recorrer, porque comunica con todo ese polo productivo fundamental para la región”.

Por su parte, Arroyo aseguró: “Para generar trabajo, hay que construir obras y potenciar la actividad productiva. Argentina tiene muchos problemas y se reconstruye con trabajo. Muy contento de acompañar a Ariel, por toda la tarea que está haciendo en un contexto tan difícil. Si fortalecemos la construcción, fortalecemos la producción de alimentos, la actividad textil, el cuidado de personas y el reciclado, la Argentina empieza a reconstruirse de abajo hacia arriba. Esta es realmente una muestra muy importante, muy agradecido de poder acompañar esta experiencia y conocer toda una parte de Escobar que no conocía”.

“Estas obras es una de las cosas que nos pidió Ariel ni bien empezamos la gestión y ya está en marcha. Nosotros creemos que estas obras y estas rutas que son transversales mejoran la comunicación entre municipios y eso es clave porque todos sabemos que es fácil entrar y salir de la Capital Federal, pero a veces es muy difícil ir de un distrito a otro. Lo que estamos haciendo es mejorar la conectividad entre municipios y mejorar en definitiva la comunicación entre los bonaerenses”, dijo Simone.

Finalmente, y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, recorrieron la obra de ampliación de la UDP de Garín, donde se está construyendo un anexo modular que permitirá sumar en las próximas semanas 36 nuevas camas de complejidad intermedia para atender las demandas originadas por la segunda ola de Covid-19.

“Sé que el conjunto de los vecinos de Escobar entiende la magnitud de estas obras. Todos nos damos cuenta que en el medio de una pandemia tan compleja, estamos día a día peleando por la salud, vacunando a buen ritmo, generando más camas de internación para nuestra gente que lo necesite. Pero nada nos paraliza: también hacemos obras públicas y contenemos las situaciones sociales, generamos trabajo, proyectamos el futuro de Escobar en una Argentina que se pone de pie con el esfuerzo y la unión de todos”, finalizó Sujarchuk.