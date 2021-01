SALUD ALERTA SOBRE INFORMACIÓN FALSA REFERENTE A LA CAMPAÑA “BUENOS AIRES VACUNATE”

Durante las últimas horas ha circulado una cadena falsa que forma parte de la campaña de desinformación. Recomiendan no brindar datos personales y desestimar los avisos que ofrezcan remuneración.



La cartera sanitaria bonaerense advierte sobre la falsedad de la cadena que solicita personal remunerado para acompañar a informar a las personas que concurran a vacunarse contra el Covid-19. El aviso, que circula por medio de la mensajería WhatsApp, ofrece una remuneración de 32000 mil pesos y solicita datos personales a través de un formulario de Google. Desde el ministerio recuerdan que sí existe una campaña de «vacunadores eventuales», pero se trata de un voluntariado y forma parte de una red solidaria.



Hola compañeres! La provincia de Buenos Aires está armando equipos para la campaña de vacunación de COVID. Y necesita incorporar estudiantes o profesionales de las ciencias sociales para que trabajen en las escuelas, no vacunando, pero sí haciendo el proceso de acompañamiento e información cuando la gente llegue a vacunarse. Es por tres meses (extensibles a seis). Desde el 2 de enero. Se paga 32000 pesos, por un máximo de 30 hs. semanales (pueden ser un poco menos de horas). Es para trabajar en los municipios de San Miguel, Zarate, Campana, Exaltación, San Martín, San Fernando, San Isidro, Vicente Lopez, Escobar, Jose C Paz, Malvinas Argentinas, Tigre o Pilar, de acuerdo a la cercanía de la persona. Por favor, compartan con nuestres estudiantes y graduades de comunicación, sociología, trabajo social y afines. Hay que incorporar mucha gente en poco tiempo.



El texto comenzó a circular durante las últimas horas acompañado de un formulario de Google titulado como “Selección para la campaña de vacunación COVID-19 de la Región Sanitaria V del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires”. El mismo, solicita datos personales como nombre, número de DNI, fecha de nacimiento, correo electrónico, celular y domicilio, entre otros.



Desde la cartera sanitaria detallan que ese aviso forma parte de los numerosos mensajes falsos que circulan a través de las redes sociales y de mensajería con el objetivo de desinformar, confundir y difamar la campaña “Buenos Aires Vacunate ”.



Por otro lado, aclaran que sí es legítima la campaña “Vacunadores Eventuales Covid-19”, a cargo de la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, por medio de la cual se convocan a estudiantes avanzados o profesionales de Salud voluntarios que quieran ayudar para asistir o vacunar. Hasta el momento, se formaron y capacitaron 13 mil personas.