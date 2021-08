Realidades entrevisto a Javier Rehl, precandidato a senador provincial por el Frente de Todos

En esta campaña por las PASO y luego las elecciones de medio término, Realidades de Escobar dialogó con el precandidato a senador provincial y actual Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Escobar, Javier Rehl, en ocasión de la inauguración del Biodigestor en el Barrio Lambertuchi.

Respecto de las expectativas y proyectos, Rehl esto decía: “bueno, expectativas muchas, proyectos, en realidad nosotros queremos trasladar la gestión impecable que produce Ariel (Sujarchuk) y que estuvimos desarrollando con todo el equipo durante estos cinco años, queremos aportar una agenda similar en la legislatura en caso de que se pueda dar, primero de todas maneras tenemos que pasar dos etapas, que son las PASO y la general y que tengamos un triunfo importante y que la oposición no supere un porcentaje determinado y en esas condiciones por ahí podamos aportar todo lo que tenemos y hemos acumulado durante estos años. Desde todo punto de vista, en estos momentos estamos trabajando con la cuestión ambiental, este biodigestor que hemos inaugurado es único en la provincia de Buenos Aires, seguro van a venir otros, pero nosotros estamos a la vanguardia, con esto, con el parque fotovoltaico, con toda la tarea que venimos haciendo con el Escobar sostenible, pero fundamentalmente con la tarea que venimos haciendo desde el ámbito educativo, desde la cultura, me parece que son muchas cosas que nosotros tenemos para aportar, hay una agenda propia de Escobar que ha impuesto Ariel y la idea es llevar esa agenda a la Cámara de Senadores, además de toda la tarea que de por sí tiene la cámara”.

Respecto del inconcluso hospital del Bicentenario, el precandidato indicaba que: “Si bien es una obra inconclusa que nos precede, ya que cuando llegamos eso estaba así y lo que hemos procurado en estos años fue que no la sigan depredando, ni intrusando, pero un proyecto de terminación requiere un estudio más profundo para poder darle la utilidad necesaria, pensada para los vecinos de Garín y de todo el distrito. No olvidemos que cuando se definió el lugar no se eligió el mejor, hay que realizar una obra hidráulica importante, hay que tomar decisiones sobre que hacer con los barrios de emergencia que están en los alrededores, o sea hay que buscar una solución más integral, por el momento, sabemos que vamos a tener un hospital en Garín, que es la UDP, pero también asumimos que es lacerante saber que tenemos ahí una infraestructura sin poder utilizarla. Así que seguro que es uno de los tantos pedidos que vamos a elevar nosotros, aunque sabemos que este hospital depende de la nación, ya que como es sabido está bajo la órbita del Pami. Con esto debemos buscar un acuerdo entre nación y provincia para poder lograr resolverlo”.