Pilar, Intendente Lagomarsino:  Tiroteo, heridos y aprehensión

Personal de la Sub DDI Escobar circulaba por la calle Patricias Argentinas y Finlandia de la localidad de Intendente Luis Lagomarsino, partido de Pilar, en un móvil particular no identificable, como tarea investigativa de una averiguación de paradero, a solicitud de la UFI Nº5 de Escobar, en momentos que el rodado es colisionado por un automóvil BMW color blanco, dominio AB138IY.

Del BMW descendieron sus dos ocupantes armados efectuando disparos contra los efectivos de la sub DDI, quienes se identifican como funcionarios policiales repeliendo la agresión con el arma reglamentaria hiriendo a uno de los malvivientes en el lateral derecho a la altura de las costillas, siendo aprehendido en el lugar, identificado como Joel Barrios (32) quien no corre riesgo de vida. El otro sujeto cayó herido sobre la calle Catamarca a metros de Juan XXIII, jurisdicción de Maquinista Savio, con un disparo en el muslo derecho, quien fue identificado como Carlos Maturano (48). A metros del primer aprehendido se incauta un Revolver calibre 38 con número de serie y con vainas visibles en su interior y una Pistola Bersa 9mm., con cargador colocado y numeración suprimida. Los malvivientes venían en fuga perseguidos por personal policial de Pilar luego de que estos ingresaran a una vivienda de la calle Uruguay a metros de Ruta 26 y sustrajeran a su propietario pertenencias varias además de efectuarle un disparo que le rozo su muslo derecho y golpes en la cabeza con las armas que le provocaron múltiples cortes. En cuanto al BMW tenia Pedido de Secuestro Activo a solicitud de la Comisaria Escobar 1ra., por Robo Agravado de fecha 4 de febrero. Los imputados fueron trasladados al hospital local y se abrió una causa por ”Robo Calificado y Lesiones”.