Palabras de agradecimiento del intendente Ariel Sujarchuk al ser dado de alta del Hospital Municipal NCK

FELIZ DE VOLVER A CASA

Quiero expresar mi enorme alegría por volver a casa, aunque todavía tengo que seguir con la recuperación. Pasé días muy difíciles, pero ahora estoy enfocado en mi rehabilitación.

Estoy muy muy agradecido a todo el equipo del Hospital Municipal NCK que me salvó la vida y me trató con mucho afecto y profesionalismo. También fue fundamental el apoyo de la familia, mi pareja, los amigos y miles de personas que me transmitieron muy buena energía.

¡Gracias totales a todos!

La vida te da golpes inesperados de los que se aprende y con los que también se crece.

La cantidad de muestras de afecto y gente que se preocupó por mí es una de las sensaciones más lindas que viví: también fueron clave para salir de los momentos más críticos.

Nunca pensé que sería usuario de los servicios de los centros de salud que inauguramos porque los hicimos siempre pensando en los demás. Sin embargo en la vida todo vuelve: ¡esta vez a mí me volvió en forma de vida!

Tengo días largos todavía y voy seguir cumpliendo estrictamente el tratamiento, pero les quiero pedir a todos que no dejen de cuidarse. Este virus es bravo, aparecen nuevas cepas, muta.

Nuestros científicos, médicos y trabajadores de la salud están dando lo mejor de sí. ¡Y nosotros como sociedad tenemos que ser cada día más responsables!

¡Hoy estoy feliz volviendo a casa!

¡Gracias eternas a todos!