Nuevas disposiciones y restricciones horarias en el partido de Escobar a partir del decreto presidencial y de las autorizaciones del gobierno provincial*

En base al decreto presidencial N° 4/2021 y a las disposiciones del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el partido de Escobar se suspenderá entre la 1 y las 6 AM toda actividad comercial, artística, deportiva, cultural, social y recreativa, exceptuando las actividades productivas manufactureras, agropecuarias y aquellas definidas como esenciales de acuerdo a la normativa vigente. Esta medida entrará en vigencia desde la 1 AM del lunes 11.+ Se limitarán las reuniones sociales, recreativas y familiares a grupos de hasta 10 personas, tanto en espacios cerrados como abiertos. + El transporte de pasajeros urbano sólo podrá ser utilizado por trabajadores de las actividades y servicios definidos como esenciales.+ Reforzaremos todos los controles para disminuir la circulación de personas en horarios nocturnos y evitar la realización de actividades no permitidas. Las denuncias de fiestas clandestinas se reciben a través del sistema de Ojos y Oídos en Alerta, del 911 o de la línea provincial (221) 429-3386, dispuesta por el Ministerio de Seguridad, la cual funciona viernes, sábados y domingos de 10 PM a 6 AM exclusivamente para atender denuncias por este tipo de delitos.+ Las fiestas y reuniones que vulneren lo permitido legalmente en el marco de las medidas de “aislamiento social preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social preventivo y obligatorio” en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, además de las sanciones previstas en el art. 205 del Código Penal, recibirán multas de hasta $3.364.000, tanto a los asistentes y organizadores como a los propietarios de los inmuebles donde se realicen.Si bien la vacuna ya llegó a la Argentina y somos el país de América Latina con mayor cantidad de personas vacunadas, la pandemia no terminó: a nivel nacional atravesamos un rebrote muy alto de contagios y el partido de Escobar no es la excepción. Es tiempo de acentuar la responsabilidad social y el compromiso por el prójimo: usemos el tapabocas, respetemos la distancia social y mantengamos las prácticas de higiene personal. #NosCuidamosEntreTodos