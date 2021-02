Mi Registro, Mi Barrio: Ariel Sujarchuk y la ministra Teresa García supervisaron el funcionamiento de este programa que facilita el acceso al DNI

En el polideportivo Los Tulipanes de Garín, el intendente Ariel Sujarchuk y la ministra de Gobierno de la Provincia, Teresa García, supervisaron el funcionamiento del programa de documentación «Mi Registro, Mi Barrio», que consiste en operativos territoriales móviles en distintas localidades del distrito, con el objetivo de ofrecer a los vecinos la gestión de trámites como la obtención del DNI, solicitud y rectificación de partidas, inscripciones de nacimientos, certificados de domicilio y extravío, de identidad de género, y de reconocimiento.

“Este es el quinto operativo que se realiza gracias a la generosidad y buena gestión de la ministra Teresa García y del gobernador Axel Kicillof. No existe registro cercano en el partido de Escobar de un operativo de tal magnitud. Hicimos entre 450 y 500 DNI por día, y como la demanda fue tan grande ya acordamos con la ministra repetirlo en un plazo muy breve. Hoy es imposible prescindir del DNI, ya que no podés hacer los trámites del colegio, del Estado, del banco, prácticamente no se puede hacer nada. Por eso estamos contentos de facilitarles a los vecinos el acceso a este derecho tan importante”, explicó Sujarchuk.

“Los lugares para realizar este tipo de trámites suelen ser céntricos y a la gente le cuesta mucho movilizarse. La decisión del intendente de planificar con la Provincia para brindar este servicio en los barrios más alejados de los centros urbanos, habla de un Estado presente que se preocupa por el vecino y la ampliación de derechos. Como dijo el intendente, hemos aumentado la franja de atención para cumplir con la gran demanda que se presentó y ya estamos proyectando el regreso, en aproximadamente 15 días, a los barrios que designe el Municipio”, expresó la ministra.

“Mi Registro, Mi Barrio” es un programa que se había discontinuado durante el gobierno provincial anterior, y que este mes volvió a desarrollarse en nuestro partido, en distintos puntos de Belén de Escobar, Matheu y Garín, siempre bajo estrictos protocolos sanitarios y con el fin de garantizar el derecho a la identidad.