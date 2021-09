María Laura Guazzaroni: “Nuestra gente sabe que somos la gestión que garantiza un Escobar con más derechos e inclusión”

En Ingeniero Maschwitz, la primera candidata a concejal del Frente de Todos de Escobar, María Laura Guazzaroni, participó del primer acto por los festejos del 36° aniversario de lo localidad, en el marco de varias actividades que se van a llevar adelante durante esta semana, hasta el 5 de septiembre, cuando se conmemora el nacimiento de Maschwitz como ciudad.

“En cada encuentro con nuestra gente se siente la satisfacción de comprobar que todos saben que somos la gestión que garantiza un Escobar con más derechos e inclusión. Esta vez fue en Maschwitz, que es el lugar donde nací y crecí, pero lo mismo se repite en cada rincón del partido de Escobar”, expresó Guazzaroni.

En la histórica Plaza Mitre, y junto a vecinos y vecinas ilustres de la localidad, como Ana Fryda, Marta Franchini, Reinaldo Rey y Coty Estrada, la candidata a concejal recibió expresiones de afecto y apoyo a su candidatura de cara a las próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que se realizarán el domingo 12 de septiembre.

Uno de los momentos más emotivos cuando fue Ana Fryda, contó la historia de su abuelo, que era zapatero y llegó a Maschwitz desde Praga, escapando de la primera guerra mundial. El comercio se llamaba La Bota y él se especializaba en ese tipo de calzado, que los hacía de cuero, de manera artesanal, porque decía que las de goma no eran buenas para los pies.

“De estas historias se nutre nuestra comunidad. Gente de trabajo, que encontró en nuestro país una tierra no solo solidaria sino también con posibilidades de progreso. Eso resume también nuestro proyecto político. Por eso es tan importante tomar conciencia que en las elecciones todo se pone en juego. No se trata de los candidatos y candidatas, sino del tipo de país que queremos”, finalizó Guazzaroni.