Maquinista Savio: Una joven de 16 años habría tomado la trágica decisión de quitarse la vida

El hecho sucedió hoy, en la calle Catamarca al 600 de la localidad de Maquinista Savio, donde una joven de 16 años, habría tomado la trágica decisión de quitarse la vida. Según fuentes oficiales, un llamado desde el centro de Monitoreo municipal, alerto al personal de Maquinista Savio acerca de una persona fallecida en una vivienda. Al arribar al domicilio los oficiales entrevistan al hermano de la menor, un joven de 20 años, quien manifestó que la joven ingreso a su dormitorio anoche alrededor de las 23 hs., y a las 13.15 hs, de hoy no había salido por lo que su hermano la llamo y al no recibir respuestas ingreso al cuarto encontrándola colgada con una bufanda en la ventana. Al llegar la ambulancia, el medico constato el óbito de la joven. Por otra parte, no se detecto ni desorden ni faltantes que hagan presumir la comisión de un ilícito. Se comunico lo sucedido a la fiscalía de intervención, se preservo el lugar del hecho a la espera de Policía científica y se abrió una causa caratulada “Suicidio”.