Maquinista Savio: Aprehenden a un hombre que golpeo a su ex pareja

En momentos que personal del Comando de Patrullas de Escobar recorría la localidad de Maquinista Savio, al llegar a Las Rosas y El Hornero, una mujer se acerco a ellos para informar que su ex pareja, que se encontraba allí presente le había propinado golpes con sus manos.

Los efectivos intentan dialogar con el sujeto que se encontraba ofuscado y continuaba discutiendo con la ex pareja. No solo hizo caso omiso a la orden de la policía de deponer su actitud, sino que comenzó a lanzar patadas y golpes de puño hacia los uniformados, por lo que debieron reducirlo y aprehenderlo. Se pudo establecer también que amenazo de muerte a su ex pareja. El sujeto fue identificado como Alvez Da Silva (20), oriundo de San Fernando. Se abrio una causa caratulada ” LESIONES LEVES -AMENAZAS AGRAVADAS POR EL VINCULO y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD”.