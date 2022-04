Maquinista Savio: Aprehenden a dos sujetos que intentaron darse a la fuga ante un control policial

Personal del Comando de Patrullas Escobar, recorriendo la localidad de Maquinista Savio, observan una moto color negra, sin patente colocada, con dos personas a bordo a los que intentan interceptar para identificarlos.

Los sujetos no acataron la orden policial y aceleraron la marcha intentando darse a la fuga por lo que se inicio una breve persecución, logrando interceptarlos a unos 300 metros, mas precisamente en la calle Florida y Ruta 26. Los sujetos se tornaron agresivos con el personal policial, no obstante se los identifico como Alejandra Romero (23), oriunda de Garin y Rodrigo Butti (31), oriundo de Matheu y al realizarle un cacheo preventivo, entre sus prendas se les incauto a cada uno de los imputados picadura de marihuana. Asimismo cursaron vía radial los datos del vehiculo y el operador de turno informo que el mismo no poseía impedimento legal, no obstante el mismo fue incautado ya que los aprehendidos no contaban con la documentación obligatoria para circular. Se dio intervención a la fiscalía en turno que dispuso la apertura de una causa caratulada “Infracción a la Ley 23737 y Atentado y Resistencia a la Autoridad”.