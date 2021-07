Luego de su internación por Covid-19, el intendente Ariel Sujarchuk retomó de manera presencial sus actividades oficiales

Tras cumplir con un tratamiento de kinesiología y rehabilitación pulmonar en su domicilio luego de atravesar el Covid-19 y estar cuatro semanas aislado, Ariel Sujarchuk fue dado de alta y retomó de manera presencial sus actividades oficiales como intendente de Escobar.

“Estoy realmente emocionado por el recibimiento de todos los trabajadores del municipio y por sus demostraciones de afecto. Fueron días difíciles y también de enseñanzas, porque de las situaciones difíciles siempre se sacan cosas positivas. Me siento con más fuerzas que nunca y muy reconfortado porque la gestión municipal no sólo no se resintió durante mi ausencia, sino que siguió adelante con la misma impronta y el mismo ritmo de trabajo de siempre. Tenemos un gran equipo que sabe lo que tiene que hacer por el bien de nuestros vecinos, con gran responsabilidad, profesionalismo y, sobre todo, con las firmes convicciones que nos llevaron a transformar a Escobar”, expresó Sujarchuk.

El jefe comunal estuvo internado durante 11 días en el Hospital Municipal Presidente Néstor Carlos Kirchner, donde ingresó con una neumonía bilateral provocada por el coronavirus, de la cual se recuperó satisfactoriamente gracias al trabajo de todo el personal del centro de salud.

En tanto, por prescripción médica, durante los últimos 10 días mantuvo reposo en su domicilio para realizar el proceso de rehabilitación que garantizara su plenitud física. Sin embargo, durante el lapso de su licencia por enfermedad, Sujarchuk supervisó distintos temas de gestión municipal de manera remota y mantuvo reuniones virtuales de trabajo con todo su gabinete.