La Tía Gaucha, una estrella que dio sus primeros pasos en el Teatro Seminari Cine Italia y hoy brilla en la televisión

La Tía Gaucha irrumpió el pasado martes en el estudio de “Showmatch, La Academia” junto al modelo y participante del certamen Mario Guerci, robándose los corazones de miles de espectadores. Sin embargo, la vertiginosa carrera de esta estrella en ascenso comenzó hace tan solo dos años en el Teatro Seminari Cine Italia, ícono cultural del partido de Escobar.

Omar Sandra Tancredi, conocida como “La Tía Gaucha”, es una artista trans de 53 años oriunda de la localidad de Garín, donde vive con sus dos caballos, tres perros y gallinas. Además, es estilista y atiende en su propia casa. Su amor por los animales y la vida gaucha, la llevó a ser miembro de la comisión del Centro Tradicionalista «El Resero», con el amor y respeto de sus compañeros.

Comenzó con espectáculos transformistas para animación de fiestas en 2008, hasta que en 2019 fue contactada por el director del Teatro Seminari Cine Italia, Néstor Vittola, quien le dio su primera oportunidad en los escenarios. En junio de ese mismo año realizó su primer show de stand up “¿Cuál es el secreto?” en la Sala B del teatro escobarense, con un éxito rotundo en la venta de entradas. A partir de ahí su carrera no paró de crecer.

“Yo siempre soñé con ser artista y famosa. Dicen que los sueños siempre se hacen realidad, pero la gran puerta me la abrió Néstor, que fue el descubridor y quien me hizo pisar las tablas haciendo un stand up”, expresó.

En 2021, con la reapertura de las salas teatrales, fue convocada para participar de un espectáculo junto a las reconocidas figuras Gladys Florimonte y Pablo Layus, y al poco tiempo realizó otro show nuevamente con Florimonte y la diva Moria Casán. Todos los espectáculos agotaron las localidades. El 6 de agosto, La Tía Gaucha se presentará nuevamente en el Teatro Seminari Cine Italia con un show cómico musical acompañando a la artista Carmen Barbieri.

Respecto a su experiencia como vecina del partido de Escobar dijo que “siendo de toda la vida de Garín, he visto muchos cambios desde que está el intendente Ariel Sujarchuk, con quien tengo una amistad. Veo cómo cambió todo el partido, ya sea con las UDP, los polideportivos y otras obras para que todos estemos mejor”. Luego agregó: “Hay un dicho que dice que nadie es profeta en su propia tierra, pero a mí me pasa lo contrario. Me crié y nací en Escobar y la gente me quiere muchísimo”, concluyó.

Con más de 130 años de historia, el teatro abrió sus puertas en 1889 y en 2018 fue remodelado en tiempo récord por la gestión del intendente Ariel Sujarchuk, manteniendo su esplendor original pero acondicionado con tecnología de última generación para mejorar la experiencia de los espectadores.