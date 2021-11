Juegos Bonaerenses 2021: Escobar obtuvo 13 medallas en la etapa final de Mar del Plata

Con una delegación integrada por 120 vecinos y vecinas, los representantes de la Municipalidad de Escobar obtuvieron 13 medallas en la etapa final de los Juegos Bonaerenses que se disputó en Mar del Plata.

Entre los y las participantes que alcanzaron el podio se destaca la atleta Angela Almada, quien consiguió la presea dorada en los 300 metros Sub 16, y la golfista Mercedes Aldana, quien también obtuvo el oro en la categoría Sub 18.

Además, se cosecharon cinco medallas de plata: Lorenzo Campos Ormazábal (skate Sub 14), Ian Ocampos (ajedrez universitario), Juan Ignacio Amarillo (lanzamiento de martillo Sub 16), Lautaro Reinoso (marcha atlética 4000 metros Sub 16) y Clara Priscila Bulacio (patín artístico Sub 13).

Por último, las medallas de bronce obtenidas fueron las siguientes: Facundo Aldana (skate Sub 18), Brisa Segovia (80 metros llanos Sub 14), Joaquín Saccone (atletismo 100 metros llanos Sub 16), Delfina González y Johana Servian (equipo fútbol tenis universitario), Florencia Yanina Sosa (en el rubro cultura y disciplina video minuto categoría universitaria) y Mía Abalsamo Mía, Valeria Salgado, Maite Rodríguez, María Emilia Maye, Lola Altuna, Morena Altuna, Agustina Colazzo, Ailyn Scheffer y Kiara Trangol (básquet Sub 15).