Expo Escobar 2022: la primera jornada de charlas tendrá la presencia de Magui Aicega, Mariana Carbajal y Martín Redrado

Con la apertura de Expo Escobar, comenzará también el ciclo “Argentina Dialoga”, que se extenderá durante los tres días del evento y consistirá en más de 15 charlas, disertaciones y coloquios referidos a distintos ejes.

En la primera jornada se abordarán temáticas como el deporte y la inclusión, el cambio climático y sus consecuencias, la inclusión de las minorías en los ámbitos sociales y laborales, y los nuevos liderazgos en un mundo de innovación y transformaciones.

Dichos espacios estarán encabezados por personalidades destacadas y referentes de cada área como la ex jugadora de Las Leonas y actual periodista deportiva Magui Aicega; el ex integrante del equipo de fútbol Los Murciélagos Gustavo Maidana; la coordinadora del Departamento de Educación para la Sostenibilidad, Rocío Villareal; la periodista especialista en temáticas de género Mariana Carbajal; el escritor y especialista en coaching para CEOs Daniel Colombo, y el ex presidente del Banco Central Martín Redrado, entre otros.

Expo Escobar se desarrollará del 9 al 11 de junio, de 10 a 18 horas y con entrada libre y gratuita, en el Predio Floral de Belén de Escobar, ubicado en Mateo Gelves 1050. Contará con variadas ofertas culturales, recitales de más de 50 artistas locales y un gran patio gastronómico. Así, en cada jornada de cierre, siempre a las 19 horas, tendrá lugar un concierto protagonizado por importantes figuras de la música nacional. El primer show será de Karina La Princesita (jueves 9), la segunda jornada actuará Vicentico (viernes 10) y el cierre artístico del evento estará a cargo de Lit Killah (sábado 11).

Quienes quieran adquirir tickets para los shows principales, pueden hacerlo a través de la página oficial del evento: www.expoescobar.com.