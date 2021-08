Escobar Sostenible: Ariel Sujarchuk y Juan Cabandié inauguraron el primer biodigestor del distrito en el barrio Lambertuchi

En el marco de Escobar Sostenible y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el intendente Ariel Sujarchuk y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, inauguraron en el Mercado Concentrador de Frutas y Verduras de la Colectividad Boliviana del barrio Lambertuchi en Belén de Escobar, el primer biodigestor del distrito, que por sus características es único en el país.

“En sus 61 años de historia, el partido de Escobar no tiene registro de un cambio tan profundo en materia ambiental como el que estamos realizando junto al Estado nacional, que nos acompaña no solo en lo económico y material, sino también en la doctrina pedagógica para marcarnos el camino. Por eso, la presencia del ministro y del secretario no implican visitas protocolares, en realidad forman parte del trabajo conjunto y de acciones concretas que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, expresó Sujarchuk.

“Tanto la iniciativa como la innovación de Escobar en términos ambientales y gubernamentales son destacadas. Por eso esta inauguración representa un hito y nos sirve de ejemplo para mostrar a otros municipios la idea de la gobernanza ambiental, ya que su implementación trae todo tipo de beneficios. Estamos en un municipio que apostó de verdad a una agenda ambiental, concreta y efectiva”, afirmó Cabandié.

El nuevo biodigestor tiene como objetivo promover la generación de energía limpia además de constituirse en modelo para múltiples mercados a nivel nacional. Este innovador proyecto busca desarrollar un modelo de producción sostenible a través del aprovechamiento del biogás y del procesamiento de residuos orgánicos. En este sentido, el Mercado Concentrador de Escobar, que es propiedad de una cooperativa de más de 1500 pequeños y medianos productores, genera cuatro toneladas diarias de residuos que habitualmente terminan en el CEAMSE.

Asimismo, el biodigestor cuenta con un grupo electrógeno específico de biogás, mientras que el proyecto contempla la capacitación a empleados del mercado, productores, trabajadores y trabajadoras del Municipio, e incluye tableros y protecciones que iluminan una nave (y parte de su perímetro exterior) de aproximadamente 3000 metros cuadrados.