Escobar: el Departamento Ejecutivo presento a la prensa los proyectos de Ordenanza Fiscal Tributaria para el 2021

Durante la mañana de hoy, en las instalaciones del Teatro Seminari de Escobar, el Departamento Ejecutivo presentó los proyectos de las ordenanzas fiscal tributaria para el período 2021, sin grandes modificaciones y con expectativa de una rápida recuperación de la actividad económica.

En la conferencia de Prensa, la secretaria de Hacienda, Guillermina Capomasi, junto a Pablo Giordano y Karina Centioni de la AMIP, brindaron los lineamientos del Proyecto de Ordenanza Fiscal Tributaria para el año 2021.

De acuerdo a la información suministrada , se señaló que durante el año 2020 se analizó en profundidad la matriz tributaria de todo el partido de Escobar para realizar una

Reforma progresiva que corrigiera indicadores y asimetrías. De esa manera se evaluaron en particular las situaciones de zonas vulnerables y además se retrasaron los tributos de los sectores y las actividades económicas más afectados por la crisis que provocó la pandemia. Así se informó que durante el 2021: “ No habrá un aumento generalizado y se intensificará una política tributaria sectorizada, acorde a las posibilidades de cada contribuyente, contando con la reactivación económica como aliada para una mayor recaudación”. Lo previsto es un incremento de entre 15% y el 25% para el mes de enero y otro incremento del 10% para el mes de mayo aunque, como en años anteriores se incluye una cláusula gatillo, que es posible que no se aplique tal como en este año.

Giordano afirmo que : “ El incremento se encuentra por debajo de las estimaciones del Gobierno y las consultoras privadas anticipadas para el índice de inflación 2021”.

Por otra parte, Centioni informó que se eliminó un tributo, la Tasa por Mantenimiento de las vías de ingreso y egreso de autopistas, ya que el mantenimiento es de responsabilidad de la concesionaria de la autopista. Se generó un nuevo tributo, denominado Tasa por Comercialización de envases no retornables y afines, la que “si bien es de bajo impacto económico es una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible y la modernización del partido de Escobar” detallo.

Cabe señalar también que se genero un mecanismo para la habilitación provisoria de comercios, un paso inicial para regularizar la situación tributaria de los comercios de barrio.