En la apertura de la 59° Fiesta Nacional de la Flor, Ariel Sujarchuk anunció la creación del Polo Biotecnológico para la Investigación y Desarrollo Vegetal

El intendente (en uso de licencia) y secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Ariel Sujarchuk, encabezó el acto de inauguración de la 59ª Fiesta Nacional de Flor, donde anunció la creación del Polo Biotecnológico para la Investigación y Desarrollo Vegetal en el partido de Escobar, una iniciativa que facilitará la conservación y la propagación masiva de plantas autóctonas, generará mayor desarrollo en el sector frutihortícola local y permitirá invertir en diversos proyectos de investigación en nuestro distrito.

También participaron de la ceremonia la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau; el presidente de la Asociación Civil Fiesta Nacional de la Flor, Tetsuya Hirose; el intendente interino Beto Ramil; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren; la secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa; el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, Javier Rodríguez; el embajador de Japón, Takahiro Nakamae, y el embajador de Corea del Sur, Jang Myung-soo.

“Quiero convocar a todas y todos a trabajar con la generosidad y el amor que despiertan las plantas y las flores. Porque de eso se trata la vida, de la búsqueda de la belleza. Pero no solo este evento nos deslumbra con sus colores, sus sabores y sus aromas, y con la calidad de los artistas que van a actuar con entradas ya agotadas, sino también con la creación de un círculo virtuoso que permite generar más de 500 puestos de trabajo, brindarles un espacio a más de 100 expositores, además de fortalecer el comercio local y la actividad turística en todo nuestro distrito”, expresó Sujarchuk.

“Hoy me tocó visitar esta exposición y lo hice con mucha alegría y la tranquilidad de saber que Escobar es un municipio que no para de crecer. Me voy de aquí con el honor de haber estado en una fiesta que es emblema a nivel nacional y con el compromiso ante Ariel de declarar de interés legislativo la próxima edición que será la número 60”, afirmó Moreau.

“Estamos entusiasmados porque en esta nueva edición se multiplicaron las actividades y seguimos recibiendo el apoyo del Municipio para que nuestra fiesta vuelva a brillar. El sector de la floricultura está creciendo fuerte en el país luego de la pandemia y eso es muy importante, así que nos queda el deseo de que la gente vuelva a acompañarnos, estoy seguro de que vamos a tener una fiesta espectacular, igual o mejor que otros años”, manifestó Hirose.

“Vamos a tener diez días espectaculares donde quedará reflejado el trabajo de nuestra comunidad, con la participación de los emprendedores, las entidades de bien público, y los vecinos y vecinas en los barrios que se prepararon para la vuelta del desfile de carrozas, en el marco de una fiesta que realmente nos une a todas y todos los escobarenses. Que esto se transforme en una realidad, depende de un Estado presente, tanto nacional, provincial y municipal para tenderle una mano a un evento que pasó por momentos difíciles y con nuestro apoyo pudo salir adelante”, sostuvo Ramil.

Luego de la apertura, las autoridades recorrieron los distintos pabellones, donde las y los visitantes pueden comprar flores y plantas de productores locales y de otras provincias, disfrutar de espectáculos culturales y de las nuevas atracciones como las instalaciones con flores gigantes, un túnel inmersivo, talleres culturales, tattoos, cabinas de fotos, parque aéreo y una plaza blanda para los más chicos. También hay un patio gastronómico y la tradicional feria de emprendedores y entidades de bien público.

La Fiesta Nacional de la Flor, que tendrá lugar hasta el 10 de octubre en el renovado Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar) también ofrece una grilla musical de lujo, con artistas de renombre nacional e internacional. Hoy el cierre estará a cargo de La Mona Jiménez; el sábado 1º actuarán Los Totora, Los Pericos y El Polaco; y el domingo 2 será el turno de La K’onga. Por su parte, el viernes 7 se presentarán Lit Killah, FMK y Rusherking; el sábado 8 Los Palmeras; el domingo 9 el DJ Fer Palacio y el lunes 10 cerrarán el evento Turf y Kapanga. Para más información, se puede acceder a www.fiestadelaflor.org.ar.