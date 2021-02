Elecciones internas en el radicalismo – Castagnaro busca desplazar a Costa en el comité de distrito

El próximo 21 de marzo la Unión Cívica Radical tendrá elecciones internas y en Escobar también se disputará el liderazgo entre el sector histórico de Leandro Costa y el renovado y pujante de Diego Castagnaro.

Con tal motivo, “Realidades” entrevistó a este último y a Daniel Bongiolatti, otro de los referentes del actualizado sector.

Respecto de la próxima compulsa, Castagnaro indicaba que «Esperamos la fecha con mucha pasión, con muchas ganas, estamos queriendo recuperar el comité radical para los radicales, hoy por hoy es una oficina cerrada que solo se abre para dar clases de zumba o Karate y que tiene un acceso a aliados del radicalismo, que es gente del Pro pero no para los radicales. Es increíble, un sector del radicalismo no tenemos acceso a nuestro comité. Queremos recuperarlo para eso, no tenemos nada en contra del Pro, de hecho somos aliados, queremos liderar esa alianza y la casa nuestra está ocupada ahora, ocupada por gente del Pro y queremos recuperarla para que sea un foro de debates de ideas. Tenemos escobarenses de toda la vida que vienen con proyectos, con ganas y con propuestas para cambiar la vida de todos, desde salud, urbanismo, derecho, para poner en valor todo lo que le hace falta al distrito de Escobar y por otra parte, desde hace quince años, con todo lo que ha pasado en Escobar, en la provincia en el país, no hay una sola declaración del comité de distrito ni a favor ni en contra de nada. En definitiva tenemos que generar un debate profundo para mejorar la política en el distrito». En cuanto a los afiliados agregaba que «son más de once mil quinientos afiliados, para los que estamos pidiendo que se habiliten al menos una escuela para cada localidad, los que en total serían cinco establecimientos. Para Maquinista Savio, Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz, Garín y Matheu; mientras que los afiliados de Loma Verde se distribuyen entre Belén y Matheu“.

Daniel Bongiolatti – Leandro Sezella

Aquí en Escobar soy concejal en nuestro mono bloque y sigo trabajando en la universidad“.

También agregaba que: «Los principales candidatos a autoridades del comité de distrito son: Leandro Sezella que es el actual presidente de la Juventud Radical local, acompañado por Gabriela Stewar Usher que fue una excelente concejal que representó a Ingeniero Maschwitz y Eduardo Vernica que también fue un concejal muy emprendedor, muy batallador y ambos tienen mucha gente que los sigue y en la lista de vocales encabeza un gran amigo, trabajador de la salud, Daniel Bongiolatti.

Las elecciones son el 21 de marzo, tenemos tiempo todavía, estamos recorriendo el padrón de afiliados, estamos poniendo el valor la lista, que será una lista de lujo y mucha gente que se nos va sumando con adhesiones y demás, que son radicales históricos como Adrián Leonardi, Alejandra Sassano, Alfredo Melidore, que por ahí no están en la lista pero que van a estar acompañándonos y fueron números activos desde hace mucho tiempo y gente que se va enterando que hay un cambio y una nueva pasión, nosotros ponemos esa pasión por el cambio y del otro lado nos dan muestra de apoyo».

Por su parte, Daniel Bongiolatti esto decía: «Buscamos desde un conjunto de gente muy querida y honorable, volver a poner al radicalismo de pie en el distrito de Escobar e incentivar la participación de los afiliados que están sumamente desanimados con la gestión actual y generar un espacio donde se puedan debatir y consensuar ideas para mejorar la calidad de vida de los escobarenses».

Para contacto en las redes sociales (Facebook e Instagram) «Adelante Escobar» o el teléfono personal de Castagnaro, (watsapp) 11-44099102, «aquí pueden mandarme mensajes, amigables por favor, y los iremos contactando».