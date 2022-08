El oficialismo criticó a los concejales de Juntos Escobar por votar en contra del nuevo Código Municipal de Protección de Consumidores y Usuarios y Usuarias

Concejales del oficialismo e integrantes del Ejecutivo municipal respondieron a la postura de siete legisladores del bloque de Juntos Escobar que votaron en contra del proyecto de ordenanza para crear el primer Código Municipal de Protección de Consumidores y Usuarios y Usuarias del país.

Sin embargo, el proyecto presentado por el Ejecutivo se aprobó ayer en el Honorable Concejo Deliberante con 15 votos a favor, apoyado por la totalidad de los concejales del Frente de Todos, la concejala del monobloque Avanza Libertad y una concejala de Juntos Escobar.

“Lo que se hace con esta ordenanza es darle claridad al procedimiento de defensa al consumidor y es una herramienta más eficaz para dar respuesta al vecino o la vecina que realiza una denuncia como consumidor. A pesar de que hay concejalas de la oposición que acompañaron el proyecto, lamento que la ordenanza no haya salido por unanimidad, porque es un código muy beneficioso para los vecinos y vecinas. Una de las personas que más se opuso a este proyecto, desde lo técnico, es una concejala que lamentablemente no se hizo presente cuando hicimos una jornada específica en el Concejo Deliberante para intercambiar opiniones, pero sí hizo circular un comunicado que solo confunde y amedrenta a un sector de la población”, manifestó el subsecretario de Legal y Técnica, Nicolás Gaytan.

Por su parte, la subsecretaria de Acceso a Derechos y Resolución de Conflictos y ex Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, también se refirió a la postura de la concejala opositora María Gabriela Hernández: “En términos estrictamente jurídicos, sus aseveraciones resultan un verdadero disparate, y sus argumentos absolutamente infundados y carentes de basamento técnico, por lo que concluyo que esa fue la razón por la cual no se presentó a la convocatoria donde además de técnicos y especialistas de la materia se encontraba presente la sociedad civil. Entiendo que su real motivación es de carácter ideológico y no jurídico. Evidentemente no puede acompañar un proceso que garantice igualdad de trato al más débil de un vínculo, que es el usuario o el consumidor”.

Por último, la concejala y presidenta de la comisión de Interpretación y Reglamento, Verónica Sabena, sostuvo que “aquellos concejales y concejalas que se opusieron a este código, lo hicieron desde el desconocimiento y la desinformación. Tampoco vinieron a la reunión informativa sobre este tema”. Y respecto a la nueva iniciativa agregó: “Otra vez Escobar vuelve a estar a la vanguardia. Se trata de una estructura que ya se encuentra en funcionamiento y nos permite generar distintos mecanismos de educación del consumo, agilizar los procedimientos administrativos y así brindar soluciones a nuestros vecinos y vecinas”.