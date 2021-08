El intendente Ariel Sujarchuk realizo una conferencia de prensa con medios locales

El intendente Ariel Sujarchuk brindó una conferencia de prensa a los medios locales presentando a quienes encabezarán las listas del Frente de Todos a nivel local. Además se explayó sobre su internación a raíz de su afección por el COVID y acerca de varias obras que están en ejecución.

En primer lugar indicó que: “A mí no me gusta hacer demagogia, me interné en el hospital Kirchner, porque cuando lo compramos, sabíamos todo lo que le estábamos poniendo y eso me dio la tranquilidad que allí iba a tener la mejor atención…” Además el alcalde de Escobar decía que todavía se está recuperando y que avanza con las sesiones de kinesiología y que se siente muy agradecido por todas las muestras de cariño recibidas “eso también te ayuda a salir adelante en una situación como esta”.

Durante la rueda afirmaba que no le preocupa no pertenecer a una lista de diputados, que le habían ofrecido una candidatura, pero no que no quiso integrarla.

También se refirió a la vuelta de Roberto Costa como candidato a concejal en Escobar, y sostuvo que no denostaría a la oposición y que si entran “va a estar bueno poder debatir con el sector opositor en el concejo deliberante”.

Ponderó la tarea del intendente interino, Beto Ramil, haciendo hincapié que ninguna de las obras se detuvo durante el período en licencia del cargo.

En cuanto a los candidatos oficialistas presentó y se explayó sobre cada uno de los presentes.

Ilustró acerca del secretario de gobierno, Javier Rehl, quien integra la lista de precandidatos a senador provincial sosteniendo que: “Vamos a tener un gran senador provincial que se va a ocupar que las cosas vengan para Escobar y no para su familia”.

También estuvieron presentes Laura Guazzaroni, Andrés Mucilli, ambos primero y segundos en la nómina de concejales acercad e quienes ponderó la gestión dentro del municipio. También los candidatos a consejeros escolares, José Guido y Gabriela Rossi, señalándolos como muy buenos trabajadores.

Así mismo señaló que “llegando a la mitad de nuestro mandato, y en el medio de una crisis económica que trae la pandemia, estoy en condiciones de decir que ya estamos superando la cantidad de obras que habíamos hecho en los primeros cuatro años de gestión”, aparte enumeró obras de Garín señalando que: “Garín me devolvió mucho más de lo que le dimos en obras, por lo tanto ahora redoblamos la apuesta”