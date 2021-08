De campaña el senador Roberto Costa recorrió el centro de Maquinista Savio

El senador Roberto Costa lanzó su precandidatura a concejal en el partido de Escobar. Alineado con Diego Santilli, recorrió el pasado sábado el centro comercial donde dialogó con vecinos y comerciantes donde se interiorizó de las necesidades y expuso sus diferentes propuestas.

Visitando la reconocida farmacia Menini, esto decía a Realidades: “Es una nueva responsabilidad que tomamos con el grupo de trabajo, es una nueva forma de ponerle el cuerpo para tratar de marcar que claramente hay una diferenciación con este gobierno, y mostrar que queremos encontrar consensos para sacar al país adelante, que está muy complicado“.

En cuanto a los proyectos para Escobar, afirmaba que: ” Lo fundamental que hay que tener en cuenta es que lo que se está haciendo bien hay que seguir haciéndolo. Cambiar lo que no se hace bien e ir por lo que no se hizo. Lo mejor que tiene este gobierno (por Sujarchuk) es que continuó con las obras de María Eugenia Vidal, no olvidemos que las obras de cloacas y agua corriente que se están haciendo en Belén y Maschwitz es gracias a los trabajos que se hicieron con Aysa mediante el gobierno anterior. Nuestro punto de vista es seguir con lo que hay que hacer y generar políticas de empleo, terminar con las obras y generar las urbanizaciones para completar todo lo que se hace en el corredor del conurbano norte, donde mucha gente de la ciudad busca vivir, para lo cual habrá que tener un sistema de promoción para aquellos que buscan invertir, para los trabajos de logística, que haya beneficios impositivos y que los impuestos bajen porque en algunos lugares están muy altos”.

Ponderó el trabajo de Santilli en la ciudad de Buenos Aires y la campaña que está realizando ahora en la provincia y respecto de Facundo Manes, sentenció “es muy bueno que la gente capacitada y honesta participe de la política, pero aún le falta aprender bastante“.

Con respecto a la campaña Costa agrego que: “Somos unos veinte grupos que recorremos las calles de las distintas localidades escuchando a la gente, no podemos hacer reuniones en casas por el tema de la pandemia ya que los vecinos quieren cuidarse, así que lo mejor es hacer esto.“

También conversamos con un comerciante, Héctor Gabarrou, titular de la farmacia Menini y esto indicaba respecto a la situación comercial de Maquinista Savio por el tema de las restricciones protocolares: “Lo nuestro es un ramo muy especial, la farmacia no cerró, nosotros seguimos en marcha, estamos trabajando, igual las ventas bajaron por la situación económica, pero en general la parte comercial está muy castigada por toda la situación general”.