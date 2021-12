Con la ampliación del Plan PROGRESAR, más de 6.400 adolescentes escobarenses recibirán un apoyo económico del Estado para finalizar sus estudios secundarios

A partir de la decisión política del gobierno nacional de ampliar el Plan PROGRESAR, más de 6.400 adolescentes escobarenses de 16 y 17 años se incorporarán a dicho programa y podrán acceder a una beca mensual durante el último tramo de su trayectoria en la escuela secundaria.

El monto que los jóvenes recibirán por mes es de $5677, que se compone de $4677 básicos y un plus de conectividad a internet de $1000. Este beneficio social, que se lleva adelante a través de la ANSES, está dirigido a jóvenes que cursen en escuela secundaria pública, o que no asistan a clase en la actualidad pero se comprometan a finalizar sus estudios. También es requisito que el grupo familiar del beneficiario no perciba un ingreso superior al de tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

El objetivo de la medida es fomentar la terminalidad educativa, acompañando a los y las adolescentes en los últimos años de sus estudios obligatorios. De esta manera, más de 1 millón de jóvenes se incorporarán al Plan PROGRESAR en todo el país, duplicando la cobertura actual.

La inscripción ya está abierta y se extenderá hasta el 31 de enero de 2022. Para anotarse, hay que ingresar

a la página del Plan PROGRESAR www.argentina.gob.ar/educacion/progresar. En tanto, las oficinas de ANSES en Escobar funcionarán como puntos de apoyo donde se indicarán los pasos a seguir para la inscripción.