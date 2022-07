COMUNICADO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR RESPECTO A LA SUSPENSIÓN DE OBRAS EN EL BARRIO NAUDIR DELTA

El emprendimiento Barrio Naudir Delta comenzó a realizarse tras la presentación ante el Municipio, de parte del fideicomiso, de una documentación presuntamente regular. Como corresponde a estos trámites, se dio la autorización para que comience el emprendimiento y se elevó a las autoridades provinciales el expediente.

Esta documentación presentada ante el Municipio empezó a ser cuestionada, a conocimiento del desarrollador, por lo que una ONG ambientalista presentó una acción judicial. Como consecuencia, la Municipalidad le entregó a la Justicia toda la documentación a su disposición. La investigación detectó que existían dos resoluciones con el mismo número y distinto contenido.



Ante ese marco normativo irregular, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) informó a la Justicia que el Naudir Delta no contaba con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. Por ese motivo, existe una investigación penal, impulsada por el Municipio, por presunta falsificación de documentos públicos presentados en los expedientes administrativos. Asimismo, la Justicia resolvió dictar una medida cautelar, por lo que el Municipio procedió a efectuar una clausura provisoria.



El fideicomiso no está aportando elementos claros que permitan determinar que la documentación que presentó originalmente no es apócrifa.



Por último, la Municipalidad tiene conocimiento que -de manera maliciosa, para causar confusión- algunos integrantes del grupo desarrollador quieren hacer trascender que hay conversaciones paralelas que tienen como fin evitar que la Justicia actúe o impedir una investigación a fondo de los hechos, algo completamente falso. Les pedimos a los vecinos y vecinas que se abstengan de creer este tipo de comentarios ya que los puede perjudicar, al haber una medida judicial clara de parte de un Juzgado Civil y Comercial, confirmada por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental.



La Municipalidad seguirá acompañando los intereses de todos los vecinos y vecinas, así como también seguirá cumpliendo con todas las disposiciones judiciales.