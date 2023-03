COMUNICADO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Como consecuencia de la sequía histórica que estamos atravesando, no solo en Escobar sino en gran parte del territorio argentino, parte de la población está teniendo problemas para abastecerse de agua a través del sistema de napas, que se nutre de la lluvia.





En ese contexto, en nuestro municipio se están expandiendo las redes de agua corriente y cloacas de AySA. Antes de nuestra administración habían pasado dos décadas en las que no se hizo nada al respecto. Nosotros, en siete años, estamos triplicando la red de cloacas ya duplicamos la de agua corriente, que llegó a, por ejemplo, Provincias Unidas, Los Robles, La Pista, La Esperanza, Cuyo, Maschwitz centro, La Chechela, San Miguel, San Lorenzo, Las Glorias, Philips, La Victoria, El Mirador, Villa Boote, y Monte Lalli. Y ya empezamos las obras que llevarán el servicio a Matheu y a Maquinista Savio.



Por otra parte, a raíz de falsas informaciones que circulan sobre todo en la localidad de Garín, aprovechamos para asegurar que la perforación de AySA ubicada en Patricias Argentinas y Los Andes es la que lleva agua corriente a 20 manzanas de los barrios Las Lomas y Cuyo, en esa localidad. Justamente, esa zona es la primera en Garín a donde llegó el servicio de agua corriente luego de décadas de abandono. Es absurdo vincular la baja en las napas a raíz de una sequía histórica a la instalación de una bomba que le brinda servicio a vecinos y vecinas.



Tenemos un plan estratégico para seguir ampliando el sistema de AySA a todo el partido de Escobar. Ya se encuentran ejecutados los acueductos (redes troncales) y varias redes primarias y secundarias, además de redes en ejecución y en gestión para que, de aquí a un futuro cercano, todos los vecinos y vecinas del distrito tengan el servicio que se merecen.



Mientras tanto, sequías prolongadas e inéditas como las actuales hacen que la espera sea más difícil. Lo sabemos y trabajamos en ello con medidas puntuales como el reparto de agua potable envasada y agua para uso doméstico. Pero que no te engañen, que no te usen, que no te mientan. Nosotros decimos la verdad, planificamos y hacemos.