Choque múltiple sobre la Ruta 26 con lesionados

Durante la mañana de hoy, se produjo un accidente múltiple sobre la Ruta 26 con lesionados. El accidente fue sobre la Ruta 26 en la intersección con Felipe Flint, a metros del semáforo de la calle Saavedra. Por razones que tratan de establecerse colisionaron un micro de la línea 291, un micro de una empresa particular y un automóvil VW Up, color blanco. Del siniestro resultaron heridos dos personas del rodado de menor porte y dos personas que se encontraban en los micros mencionados aunque sin revestir gravedad, a simple vista. Se desvió el transito que circulaba por la ruta y se solicito policía científica para determinar como se produjo el choque. Intervino en el lugar personal policial de Maquinista Savio, a cargo del comisario Walter Villa, personal de transito y ambulancia del SAME. Se abrió una causa por Lesiones Culposas.