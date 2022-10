Casa Propia: Ariel Sujarchuk y Beto Ramil anunciaron la apertura para la inscripción al sorteo de 57 viviendas en el barrio Philips de Belén de Escobar

En el marco del programa nacional Casa Propia, la Municipalidad de Escobar abrió la inscripción al sorteo de las 57 viviendas que se construyen en el barrio Philips de Belén de Escobar. Hasta el próximo 6 de noviembre, los y las interesadas tienen tiempo de inscribirse en el Registro Único de Demanda Habitacional, disponible en www.escobar360.escobar.gob.ar.

En este sentido, el secretario de Economía del Conocimiento de la Nación e intendente en uso de licencia, Ariel Sujarchuk, y el intendente interino Beto Ramil, recorrieron las viviendas cuya ejecución tiene un 90% de avance, por lo que el proyecto está próximo a finalizarse.

“En 2022, el año de mayor cantidad de obras de la historia del partido de Escobar, otro gran sueño comienza a hacerse realidad. Quienes resulten ganadores del sorteo, que se realiza democráticamente y de manera transparente, van a ser los adjudicatarios de estas primeras 57 viviendas que entrega el Municipio de Escobar con financiamiento del gobierno nacional. Contamos con un Municipio que planifica su futuro y creó este registro de demanda habitacional para tener real dimensión de las necesidades sociales”, afirmó Sujarchuk.

“Lo que viene haciendo Ariel es una política pública integral de hábitat. También estamos construyendo viviendas en Mermoz, las viviendas de Casa Activa con PAMI y las del programa Procrear. Pero además tenemos una batería de políticas públicas nacionales y provinciales que se vienen instrumentando como Mi Pieza y los distintos créditos del programa Casa Propia que venimos entregando”, expresó Ramil.

Las personas que salgan beneficiadas deberán pagar una cuota mensual que no superará el 25% de los ingresos totales del grupo familiar. Entre los requisitos que deberán cumplir cada uno de las y los participantes del sorteo se encuentran tener entre 18 y 70 años de edad, ser residente del partido de Escobar con al menos cinco años de antigüedad, no tener inmuebles registrados a su nombre y no contar con antecedentes financieros desfavorables.

Cada vivienda tendrá 60 metros cuadrados y estará emplazada en un lote de 270 metros, equipado con infraestructura y acceso a servicios públicos. La inversión de infraestructura se realiza con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. En tanto, el Municipio también aportó fondos para construir una planta de tratamiento de líquidos cloacales, estación de bombeo de agua y redes viales.