Ariel Sujarchuk y la ministra Estela Díaz presentaron programas para prevenir y atender situaciones de violencia de género en el territorio

En el Teatro Seminari Cine Italia, el intendente Ariel Sujarchuk y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, presentaron una serie de programas que articulan el Municipio y dicho ministerio para prevenir, abordar y atender situaciones de violencia de género.

Asimismo, la ministra dialogó junto con vecinos, vecinas y referentes de organizaciones locales sobre la situación actual de la Provincia y el distrito, en el marco de las violencias por motivos de género, situaciones de alto riesgo, casos críticos, femicidios y transfemicidios. Del conversatorio también participaron la secretaria de Desarrollo Social de Escobar, María de los Ángeles Goñi, y la directora de Géneros y Diversidades, Nayla Belmonte.

«Es la primera vez que recibo a una ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, no porque no me recibían anteriormente, sino porque el gobernador Axel Kicillof generó el Ministerio, así como lo hizo el presidente a nivel nacional. Nosotros queremos no solamente seguir ampliando las políticas de género que llevan adelante el gobierno nacional, provincial y municipal, sino fundamentalmente lograr el debate inclusivo en todas las áreas: industriales, empresarias, comerciantes, gremiales y trabajadoras. Queremos mujeres ocupando los lugares de gestión, debatiendo en los espacios de poder económicos, sociales y políticos. La maduración de nuestra sociedad debería hacer darnos cuenta a todos y todas, sobre todo a los hombres, que las mujeres defendiendo las cuestiones de género, defienden los derechos colectivos, no solamente los propios», expresó Sujarchuk.

«Estoy muy agradecida al intendente y a todo su equipo que nos han recibido con estas ganas de encontrarnos, de debatir y seguir profundizando la responsabilidad política que tenemos como Estado de construir gestiones que den respuestas a los problemas actuales e históricos que tenemos como sociedad. Por ejemplo, la desigualdad de género, las violencias, la falta de acceso a los recursos y la falta de respuesta de organismos que intervengan en muchos de los temas. Es algo que estamos revirtiendo con un gran compromiso como lo ha hecho acá el intendente, el gobernador y el presidente», afirmó Díaz.

Una de las políticas presentadas, fue el Programa Comunidades Sin Violencia, mediante el cual se destinarán 5 millones de pesos a la ampliación del equipo y proyecto Casa de la Mujer y la Diversidad. También se encuentra en vigencia el fondo de emergencia para áreas de género, que otorga una suma mensual destinada exclusivamente a las necesidades que presenten las mujeres durante los acompañamientos.

Asimismo, se realizan articulaciones con Dirección Provincial de Situaciones de Alto riesgo y Casos Críticos, que incluye dentro dos Direcciones (una de intervención y otra de seguimiento), cuyos equipos acompañan al Municipio en casos de búsquedas de paradero; femicidios, transfemicidios o intentos; denuncias de trata de personas, y capacitaciones afines a la temática.