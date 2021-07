Ariel Sujarchuk recibió al futbolista campeón de América Nicolás González, vecino de Escobar, y envió un proyecto al HCD para declararlo Ciudadano Destacado del Deporte Nacional e Internacional

En su último día de licencia luego de recuperarse de su cuadro de neumonía por Covid-19, el intendente Ariel Sujarchuk recibió en su casa a Nicolás González, futbolista de la Selección Argentina recientemente consagrado campeón de la Copa América, quien nació y vivió en el barrio Stone de Belén de Escobar hasta que se consagró en Primera División y fue transferido a Alemania. Además, el jefe comunal envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que el deportista sea declarado Ciudadano Destacado del Deporte Nacional e Internacional.

“Tuve el honor de recibir a Nico y le conté que vi todos los partidos internado en el Hospital Municipal. También le transmití la enorme alegría que en estos días todavía difíciles por la pandemia, él y todo el equipo nos generaron a los argentinos, ya que teníamos la necesidad de festejar algo y haber logrado la Copa América, nada menos que ganándole a Brasil en el estadio Maracaná, significó un desahogo merecido. Fue un gran gusto el encuentro y la charla con este joven que no perdió su humildad, a pesar de haber triunfado en un mundo tan competitivo como es el fútbol, y que cuando tiene unos días de descanso, como ahora, siempre vuelve al lugar donde nació”, explicó Sujarchuk.

«Quiero agradecerle a Ariel por recibirme y por brindarme este reconocimiento que me llena de orgullo. Escobar representa mucho para mí, porque luché tanto para llegar adonde llegué, que siempre que vuelvo recuerdo lo que fue aquel momento de mi infancia. Mi familia siempre me inculcó la humildad y el trabajo como valores fundamentales de la vida y eso no se pierde. Quiero que los chicos que juegan en clubes de Escobar, como jugué yo, sepan que con esfuerzo uno puede conseguir las metas que se propone. Eso me gustaría dejarles como mensaje», expresó González.

Nico comenzó a jugar al fútbol en la escuelita del Club Sportivo Escobar cuando tenía 5 años, pasó también por el Club Belén y después construyó su carrera profesional en Argentinos Juniors, donde jugó desde las divisiones inferiores y entre otros logros marcó un histórico gol para el ascenso a Primera División. Luego fue vendido al Stuttgart de Alemania y sus buenas actuaciones le valieron la convocatoria a la Selección y su posterior pase a la Fiorentina de Italia, donde debutará esta temporada con un contrato hasta 2026.