Ariel Sujarchuk presentó el programa Municipios de Pie junto a Wado de Pedro, Verónica Magario y Teresa García

En el polideportivo Islas Malvinas de Garín, el intendente Ariel Sujarchuk presentó el programa federal Municipios de Pie, en un acto que contó con la presencia del ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro; la vicegobernadora de la Provincia, Verónica Magario; la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, y el secretario de Municipios de la Nación, Avelino Zurro, entre otros funcionarios nacionales y municipales.

Gracias a esta iniciativa, el partido de Escobar recibió $30 millones para incorporar nueve móviles cero kilómetro y tres camiones volcadores, que serán empleados por las diferentes áreas del ejecutivo municipal con el objetivo de profundizar el trabajo y el desarrollo territorial tendiente a optimizar los servicios y respuestas hacia los vecinos y vecinas.

“Quiero agradecer al presidente Alberto Fernández, al gobernador Axel Kicillof y también al ministro del Interior Wado de Pedro, quien nos abrió las puertas del programa Municipios de Pie en un hecho histórico para el distrito, porque nunca hubo una inversión tan grande en materia de seguridad. Nuestro trabajo conjunto repercute y mejora la vida de todos los vecinos y vecinas porque estos móviles se complementarán con el Centro de Monitoreo y el programa Ojos y Oídos en Alerta para brindar seguridad y mayor tranquilidad a toda la comunidad. En materia de salud, cuando empecé mi segundo mandato, nuestro distrito sólo tenía cinco camas de terapia intensiva. Sin embargo, trabajando en conjunto con Nación y Provincia pudimos duplicar la cantidad, y luego con la inauguración del Hospital Municipal Néstor Kirchner pusimos definitivamente de pie el sistema sanitario para combatir la pandemia”, explicó Sujarchuk.

Previamente a la presentación del programa Municipios de Pie, los funcionarios supervisaron el trabajo de los 150 empleados municipales del Centro de Monitoreo, que en los últimos cinco años pasó de tener 150 a 1200 cámaras y 12 lectores de patentes distribuidos en distintos puntos del distrito. Luego, recorrieron la obra de ampliación de la UDP, que permitirá sumar 36 nuevas camas de complejidad intermedia y el vacunatorio del Microestadio municipal, donde ya se vacunaron más de 15.000 vecinos del partido de Escobar.

«Es un honor cumplir con la palabra del presidente, quien nos encargó trabajar con los gobernadores y los municipios de manera plena y mancomunada. Hoy los vecinos y vecinas de Escobar cuentan con más móviles, más seguridad y más salud. El funcionamiento del centro de vacunación y de cada punto que recorrimos, habla del trabajo del intendente, que lleva adelante una gestión que apuesta al desarrollo, la planificación y a un manejo eficiente y transparente de los recursos», manifestó De Pedro.



“En Escobar se nota mucho la articulación entre el gobierno nacional, provincial y municipal. Aún en pandemia nada nos detiene porque cuando hay decisión y voluntad de trabajar por nuestra gente, lo hacemos. Y siempre agradecemos a los intendentes porque todos sabemos lo que es estar en el día a día, solucionando problemas. Felicito a Ariel por estas obras y por el progreso del municipio, su gestión es un orgullo para la provincia de Buenos Aires”, afirmó Magario.

“Hoy nuestra preocupación es la salud de la gente. La vacuna es el instrumento central, pero eso no impide que sigamos trabajando en todos los demás planos. Cuando asumimos en la Provincia había unas 780 camas de terapia intensiva y desde la pandemia logramos llegar a más de 2200. Si no hubiéramos hecho esto, 1400 personas se hubieran muerto pero no de Covid, sino por ausencia del Estado. Así que debemos seguir confiando en el esfuerzo local y, en Escobar, la gestión de Ariel está siempre al pie del cañón para resolver cada problema que tiene su gente”, expresó García.