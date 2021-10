Ariel Sujarchuk: “Expo Escobar será el evento de negocios más grande de la Argentina”

El intendente Ariel Sujarchuk contó detalles sobre Expo Escobar, el gran evento abierto a la comunidad que organiza la Municipalidad entre el 28 y 30 de octubre, que contará con la participación de más de 500 empresas, con el objetivo de debatir y trabajar en la planificación estratégica para el desarrollo productivo de las industrias tradicionales, del conocimiento y de la cultura.

Durante tres días, industrias automotrices, metalúrgicas y autopartistas, alimenticias, constructoras, desarrolladores inmobiliarios y de bienes raíces, pymes, prestadores de servicios de salud y emprendedores de las industrias del conocimiento y de la cultura, de la economía de triple impacto y de las vanguardias en sostenibilidad, entre otras, tendrán un espacio de promoción para alentar la producción, la inversión y la innovación.

“Debatiremos sobre las perspectivas del desarrollo económico nacional, la planificación de los emprendimientos urbanos, el impacto de la virtualidad en el mundo laboral y educativo, las energías limpias, en qué áreas invertir, las criptomonedas, y en definitiva cuál es el lugar de la Argentina en un mundo que empieza a salir de la pandemia”, recalcó Sujarchuk.

Asimismo, el jefe comunal remarcó la importancia de pensar proyectos a mediano y largo plazo: “Debemos aprovechar Expo Escobar para hablarle con claridad al sector de inversiones en la Argentina y brindarle certidumbres sobre las reglas de juego, de manera de alcanzar un consenso respecto al rumbo del modelo productivo y económico que queremos construir en los próximos años”.

Este evento único a nivel nacional se llevará a cabo con todos los protocolos de seguridad vigentes y de manera totalmente gratuita en el Centro de Capacitación Profesional de FPT, un predio de 27 hectáreas de la FADEEAC, ubicado en el Kilómetro 58 de la Ruta 9 ramal Escobar. Habrá diferentes instancias de debate que incluyen mesas de trabajo entre los secretarios de Producción de los 135 municipios bonaerenses, y otro denominado Argentina Dialoga en Escobar, cuyo objetivo es reunir la mirada de representantes de distintos sectores de la sociedad.

“Con Expo Escobar reafirmamos un compromiso: no ser sólo un Estado recaudador sino un Estado promotor de la producción y del desarrollo sostenible, que organice y aporte al crecimiento del Municipio, de la Provincia y del país. En ese sentido, Expo Escobar será el evento de negocios más grande de la Argentina pero también un espacio de encuentro para el público en general, que podrá disfrutar en familia de grandes shows artísticos y un patio gastronómico con propuestas de primerísima calidad”, sostuvo Sujarchuk.

Por último, el jefe comunal destacó el espacio que brinda el Municipio de Escobar a la promoción del desarrollo colectivo y la suma de inteligencias de todos los actores de la sociedad: “Con el ojo siempre puesto en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones, en Escobar gestionamos con políticas públicas que fomentan la integración. Por eso, Expo Escobar se propone como una convocatoria a pensar proyectos que no representen solamente los intereses de un sector en particular, sino los de toda la comunidad”.