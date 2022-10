Alberto Fernández, Ariel Sujarchuk y Beto Ramil recorrieron la 59° Fiesta Nacional de la Flor y luego vieron la película “Argentina, 1985” junto a 400 estudiantes del distrito

Por quinta vez desde que es presidente de la Nación, Alberto Fernández visitó Escobar. Acompañado por el secretario de Economía del Conocimiento de la Nación e intendente (en uso de licencia), Ariel Sujarchuk, y el jefe comunal interino Beto Ramil, el mandatario recorrió los distintos pabellones del predio donde se desarrolla la 59ª Fiesta Nacional de la Flor.

Fernández, Sujarchuk y Ramil conversaron con el presidente de la Asociación Civil Fiesta Nacional de la Flor, Tetsuya Hirose, y con los floricultores de todo el país que exponen sus productos, quienes coincidieron en destacar el crecimiento del sector luego de la crisis provocada por la pandemia.

El presidente escuchó atentamente a viveristas y emprendedores de la economía social, y se sacó fotos con los cientos de visitantes que estaban recorriendo el predio. “Gracias a todos los escobarenses por lo bien que me reciben siempre. Los quiero mucho”, dijo Fernández.

“Es un honor volver a tener a Alberto en Escobar. Pasaron 29 años desde que un presidente vino por última vez a la Fiesta Nacional de la Flor y eso demuestra el especial cariño y la consideración que él tiene no solo con nuestro distrito sino también con nuestros vecinos y vecinas”, afirmó Sujarchuk.

Luego de la recorrida por el Predio Floral, Fernández, Sujarchuk y Ramil se trasladaron al Teatro Seminari Cine Italia donde presenciaron la película “Argentina, 1985”, el film que narra los hechos del histórico Juicio a las Juntas Militares. Allí el presidente les habló a más de 400 estudiantes de las escuelas secundarias N°32 y N°8 de Garín; la N°16 de Ingeniero Maschwitz, la N°9 de Maquinista Savio, las N°3 y N°6 de Belén de Escobar y el Colegio Preuniversitario de la UBA Ramón Cereijo.

“Ustedes saben que Argentina entre 1976 y 1983 estuvo manejada por una dictadura militar que dejó mucho dolor. Cuando llegó la democracia había una enorme discusión sobre cómo íbamos a resolver los hechos ocurridos. Y el entonces presidente Alfonsín tomó la decisión de instruir a los fiscales para que lleven adelante este juicio del que trata la película. Este juicio por el que somos reconocidos en todo el mundo. Ustedes gracias a Dios son muy jóvenes, nacieron en democracia y no tuvieron que vivir aquel momento. Pero para que estas atrocidades no se vuelvan a repetir es necesario saber lo que pasó. Los derechos humanos no son patrimonio de ningún partido, son de todos los argentinos. Como nuestra historia, como nuestra democracia. Por eso le dije a Ariel que quería explicar la importancia de esta película. Y estoy muy feliz de verla con ustedes en este hermoso cine que tiene el partido de Escobar”, concluyó Fernández.