A 45 años del golpe militar, contra la represión de ayer y de hoy, el 24 de marzo marchamos a Plaza de Mayo

El Partido Obrero-Frente de Izquierda Unidad movilizará a Plaza de Mayo junto con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, a 45 años del golpe de 1976.



El dirigente del Partido Obrero-Frente de Izquierda Unidad Néstor Pitrola dijo: «Este 24 marchamos también para repudiar el pago de la deuda externa, ilegítima y usuraria, cuyo origen se remonta al gobierno dictatorial y que han honrado todos los gobiernos democráticos. El costo de esa deuda lo viene pagando el pueblo argentino a costa de sus condiciones de vida. El ministro Guzmán viajó a EEUU a mendigar un acuerdo con el FMI que significará más ajuste cuando la crisis social no para de crecer”.

“La masiva jornada de lucha piquetera del jueves 18 expuso la realidad del hambre, desocupación y precarización laboral a la que este gobierno condena a los trabajadores. Pactando con el FMI no vamos a terminar con la pobreza y el hambre. Este 24 de marzo movilizamos contra el pago de una deuda ilegítima y usuraria, por el salario y las jubilaciones, por tierra y por trabajo».



Romina del Pla, dirigente del Partido Obrero-Frente de Izquierda, dijo: «Una de las principales denuncias que tendrá este 24 de marzo será contra la represión de ayer y de hoy. El gobierno de Axel Kicillof es responsable de la desaparición y muerte de Facundo Castro, por la que aún no hay Justicia. La policía de Berni que viene de reprimir en el frigorífico ArreBeef, es la del desalojo violento de las familias de Guernica. El ministro hace alarde de la mano dura y el empoderamiento policial, que sufre el pueblo con estos flagelos. La represión es el complemento del ajuste. No es solo Buenos Aires, en Chubut Arcioni encarcela a quienes se manifiestan contra a la megaminería, mientras en Formosa se desatan represiones contra el pueblo trabajador que no aguanta más las políticas de Insfran. Todo esto es lo que encubre la desmovilización de los organismos de derechos humanos alineados con el gobierno que no marchan este 24.”

«También marcharemos en defensa de los derechos de las mujeres y denunciando la responsabilidad estatal en los femicidios. Los organismos gubernamentales se han demostrado incapaces de dar una respuesta a las mujeres. Las mujeres trabajadoras marchamos este 24 por #Niunamenos».