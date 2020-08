La Municipalidad de Escobar realiza obras de bacheo en Garin y Maquinista Savio

Durante los últimos días, la Municipalidad de Escobar comenzó tareas de bacheo en hormigón en Garín y Maquinista Savio, en el marco de un plan de mejoras de los accesos en los cascos céntricos del distrito. Estas tareas de mantenimiento de la infraestructura urbana incluyen también a las localidades de Belén de Escobar y Matheu, abarcando una superficie total de obra de 2300 metros cuadrados.

Hasta el momento, se ejecutaron 1100 metros cuadrados en los siguientes tramos: San Martín entre Paso y Fructuoso Díaz; Falco esquina Cabildo; Rivadavia y Montevideo; Av. Fructuoso Díaz y Olivera César; Nicanor Cabot y Bourdet; la segunda etapa de calle Rivadavia en la esquina Cabo de Los Hornos; y Ruta 26 y Juan XXIII.

Asimismo, se realizaron tareas de mantenimiento de la red vial mediante bacheo en concreto asfáltico, en los siguientes cruces de Belén de Escobar: Mansilla y Estrada; Estrada y Las Azucenas; Las Orquídeas y Corrientes; Corrientes y Ciudad de Mercedes; Travi y Colectora Oeste; Eugenia Tapia de Cruz y Remedios de Escalada de San Martín; y Av. de los Inmigrantes y Las Orquídeas.

Escobar Sostenible: más de 270 vecinas y vecinos se adhirieron al débito automático impulsado por la Municipalidad y reciben sus composteras

En el marco de las políticas por un Escobar Sostenible y de los beneficios que otorga la Municipalidad para los contribuyentes que adhirieron al pago por débito automático de las tasas municipales, 276 vecinos y vecinas recibirán sus composteras durante las próximas semanas.

Actualmente, 85 vecinos y vecinas ya recibieron las composteras en su domicilio y se encuentran en proceso de entrega las 191 unidades restantes. La iniciativa de brindar composteras tiene el objetivo de sensibilizar a los escobarenses con la temática ambiental, incentivar hábitos saludables y reducir el 40% de los residuos orgánicos que se generan cotidianamente en cada vivienda.

Cabe destacar que las composteras no producen mal olor, no acumulan suciedad ni atraen moscas, y fueron construidas con madera plástica de polietileno y polipropileno recuperado, tales como etiquetas de botellas, bolsas de snacks, bolsas plásticas, entre otros, que son los únicos plásticos que no pueden ser depositados en los puntos verdes del Municipio.

Los interesados en conocer más sobre los beneficios de la Municipalidad a través de la AMIP (Administración Municipal de Ingresos Públicos) pueden acceder a la página web www.escobar.gob.ar/tasasmunicipales, y aquellos que deseen informarse sobre las acciones de Escobar Sostenible y/o realizar consultas, pueden hacerlo a través de la página de Facebook Escobar Sostenible.