«Hay que construir una nueva normalidad, sin relajar las conductas individuales», dijo Sujarchuk

Así evaluó el intendente de Escobar la nueva etapa que seguirá al 17 de julio en el AMBA.

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, sostuvo hoy que «hay que construir una nueva normalidad» en la nueva etapa por el coronavirus en el AMBA, que permita comenzar a «relajar un poco el confinamiento restrictivo» en determinadas actividades, pero «sin relajar las conductas individuales».



«Hay que construir una nueva normalidad que implicaría no aflojar con los hábitos especiales de higiene, que tienen que ver con el lavado de manos, el uso del alcohol en gel y el tapabocas, además de las distancias sociales», dijo Sujarchuk a Télam.



El intendente de Escobar llamó a toda la dirigencia política a acordar parámetros para esta «nueva habitualidad» teniendo en cuenta que «cada vez que abrimos entramos en riesgo».



«Necesitamos la conciencia colectiva para entender que se pueden relajar algunas actividades pero no la conciencia social», explicó.



En ese contexto, Sujarchuk sostuvo que «cuando las sociedades, en distintos lugares y por distintas razones, abandonan etapas, uno como dirigente debe saber interpretarlo porque si no lo hacemos lo que no vamos a poder es conducir el proceso».



Sobre la situación en su distrito, dijo que en los últimos días «la curva (de contagios) se estabilizó, aunque eso no es garantía de nada», y para ejemplificar refirió a los rebrotes que se dieron en varias partes del mundo, como Estados Unidos, Italia e Israel.



Con respecto a la situación sanitaria de Escobar, informó que están «con un total del 80% de ocupación de camas, teniendo en cuenta que tuvimos una ampliación de camas y entrega importante de respiradores por parte de la Provincia» de Buenos Aires



«Gracias a ese aporte de la Provincia y Nación pudimos llevar la atención al máximo posible, que hoy te lo marca la disponibilidad del recurso humano, que es lo que no podes conseguir de la noche a la mañana», detalló Suajrchuk.



Sobre la apertura de actividades, el intendente de Escobar explicó que hay «otro conjunto de realidades que hay que visualizar» al tomar decisiones, además de la cuestión sanitaria.



«Lo que tenemos que darnos cuenta es del conjunto de las realidades, y lo que significa para muchísima gente hoy que no les permitan salir a trabajar ya sea desde lo económico, lo productivo, y teniendo en cuenta además las necesidades de algunos servicios. Porque hay servicios que 30 días pueden esperar, ya 90 días se empieza a complicar y más de 100 es imposible sostenerlo», afirmó.

