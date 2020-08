El Concejo Deliberante de Escobar, sesiono en el Teatro Seminari

Con estrictas medidas de prevención sanitaria y distanciamiento social obligatorio, el Concejo Deliberante de Escobar llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria y la Segunda Sesión Especial de 2020. En dicho marco, se sancionaron varias iniciativas de interés general.

Se aprobó sobre tablas por unanimidad un proyecto del Departamento Ejecutivo de creación de la Comisión Mixta para el Desarrollo Sostenible y Estratégico del Partido de Escobar que tiene como objetivos primordiales la elaboración de planes y acciones para el desarrollo sostenible, de programas destinados al control, fiscalización y prevención de la contaminación, de proyectos de innovación tecnológica para alcanzar patrones de producción y consumo bajo criterios de sostenibilidad, articulando los usos del territorio con las capacidades del ambiente de brindar bienes y servicios, entre otros fines. La misma estará integrada por funcionarios del Departamento Ejecutivo y concejales de todas las fuerzas políticas con representación en el Concejo Deliberante.

Por unanimidad se sancionó sobre tablas un proyecto de ordenanza del bloque Frente de Todos, por medio del cual la Municipalidad de Escobar adhirió a la Ley 15.134 de la provincia de Buenos Aires (Ley Micaela), a través de la cual se brinda capacitación permanente en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública municipal en todos sus niveles y jerarquías, ya sea por cargo electivo, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio.

También se aprobó sobre tablas (con la abstención del bloque de Juntos por el Cambio) un proyecto del bloque Acción Comunal de Escobar – Radicales en Cambiemos que promueve la implementación en la Municipalidad de Escobar de la consulta previa y obligatoria al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, cuando personas realicen trámites tales como obtención de la licencia de conducir, habilitaciones comerciales y/o industriales; permisos de espectáculos y de concesiones para la explotación comercial o prestación de servicios, entre otros. Asimismo, quienes deseen inscribirse como proveedores de la Municipalidad deberán, como condición para su inscripción como tales, adjuntar a los demás requisitos una certificación en la que conste que no se encuentran incluidos en el mencionado Registro. En el caso de encontrarse inscriptos se los ingresará como proveedores en forma provisoria, por un plazo de 60 días, a fin de que el interesado pueda regularizar su situación. No obstante lo cual no percibirá pago alguno hasta que obtenga el Certificado de Libre Deuda Alimentaria.

Luego, fue el turno de los asuntos que se debatieron en las reuniones de comisiones realizadas en las últimas semanas. Como resultado de ello se aprobó el proyecto de ordenanza del bloque Frente de Todos que dispone que, tanto en los locales comerciales como en las oficinas públicas municipales, que en algún momento del proceso de atención al público lo brinden de manera presencial deben contar como mínimo con un tapabocas que permita ver y leer los labios, por medio de un plástico transparente a la altura de la boca e insertado en el centro del accesorio, a los fines de ser utilizado al momento de atender a personas sordas e hipoacúsicas, facilitando la lectura de labios y gestos y, por lo tanto, la comunicación.

También se aprobó un proyecto de resolución del bloque Frente de Todos dirigido al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a la Jefatura Departamental Zarate-Campana para que analicen la posibilidad de elevar de rango el actual Destacamento Policial del barrio El Cazador de la Ciudad de Belén de Escobar.

Asimismo, se aprobó un proyecto de ordenanza del bloque Frente de Todos para designar, a través del Programa Identidad, una plaza sin nombre, ubicada en el barrio San Luis de la ciudad de Belén de Escobar

Por último, se aprobó (con la abstención del bloque Juntos por el Cambio) un proyecto de resolución del bloque Acción Comunal de Escobar – Radicales en Cambiemos por el cual se declaró de Interés Legislativo al desarrollo de estudios en Argentina para obtener la vacuna contra el COVID-19.

Es de señalar que ingresaron al Concejo Deliberante para su estudio, una decena de proyectos de preservación del ambiente y desarrollo sostenible que horas antes anunció el Intendente Municipal Ariel Sujarchuk, tanto sus contenidos como alcances y objetivos.

A continuación, se celebró la Segunda Sesión Especial para designar a través de un proyecto de Decreto la nómina de Mayores Contribuyentes del período 2020/2021, que fue aprobado por unanimidad.

Previo a las sesiones, el Intendente Ariel Sujarchuk; el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié; la Vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación, Daniela Vilar, y el Presidente del Concejo Deliberante, Luis Carranza presentaron una decena proyectos de ordenanza que promueven la preservación del ambiente para el Desarrollo Sostenible y Estratégico del Partido de Escobar.

Debido al contexto sanitario, tanto vecinos como vecinas pudieron seguir la sesión en vivo que realizó el Concejo Deliberante de Escobar, a través de su fanpage: https://www.facebook.com/Escobar.HCD/ y de su cuenta de Instagram: https://www.instagram.com/hcddeescobar/