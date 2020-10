Ariel Sujarchuk inauguro la 57º edición de la Fiesta Nacional de la Flor que este año se desarrollara de manera virtual

En el Teatro Seminari, el intendente Ariel Sujarchuk presentó la 57ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor, que por primera vez se realizará de manera virtual con la participación de más de 300 floricultores de todo el país, a través de un completo catálogo digital en el nuevo y exclusivo sitio web del evento.

“Esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Flor se da en un contexto muy particular por la pandemia, que nos obliga a realizarla de manera digital. El aislamiento no permite, como sucede cada año, que cientos de productores de todo el país vengan a Escobar a participar de la exposición. Por eso vamos a implementar la modalidad digital con un proyecto innovador, para apoyar a los productores que están pasando un momento muy complicado. La floricultura es uno de los tantos sectores que se vio golpeado por la pandemia, porque los grandes eventos para los que ellos trabajan no se pueden realizar. Entonces, más que nunca, tenemos que acompañar a los floricultores porque forman parte de la identidad argentina”, manifestó el jefe comunal, acompañado por el presidente de la Fiesta Nacional de la Flor, Tetsuya Hirose; el ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación, Luis Basterra; la secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez; el ministro Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez; y el embajador de Japón, Takahiro Nakamae.

El nuevo catálogo digital de la Fiesta Nacional de la Flor tiene un formato innovador que les permitirá a todos los productores y viveristas del país posicionar sus propios sitios web y generar un vínculo más directo con los potenciales compradores. Junto con la Fiesta del Sol de la Provincia de San Juan, la Fiesta Nacional de la Flor es la única en el país que posee su sitio exclusivo y es considerada híbrida por los circuitos turísticos del primer mundo, ya que representa una herramienta muy eficiente para potenciar los eventos presenciales. Para ingresar al sitio hay que clickear en este link: www.fiestadelaflor.org.ar.

“Esta fiesta es posible gracias al esfuerzo del intendente Ariel Sujarchuk y del aporte del Consejo Federal Inversiones, por eso quiero expresar mi profundo agradecimiento en representación de la Fiesta Nacional de la Flor. Tenemos muchas expectativas porque hemos trabajado para poder adaptar las actividades y para que estén presentes de manera virtual todos los productores. Y por supuesto, esperamos que el año próximo podamos disfrutar nuevamente de manera presencial, como lo hacemos todos los años”, expresó Hirose.

“Es una gran alegría compartir, en este caso como funcionario nacional, la inauguración de esta fiesta federal que incluye a toda la Argentina. Hoy el evento ha sido readaptado para que subsista el espíritu de mixtura de las distintas colectividades que conviven históricamente en el partido de Escobar. Por otra parte, sabemos que estamos en una situación que afectó a todo el sector y por eso nuestro compromiso es acompañar el desarrollo productivo de la floricultura. Este escenario difícil no es más que una gran oportunidad y un desafío para ponernos de pie. Felicitaciones al intendente y al presidente de la Fiesta Nacional de la Flor, es impresionante el coraje y compromiso que le ponen para que esta fiesta se lleve a cabo”, manifestó Basterra.

Del acto de inauguración, que se realizó bajo estrictos protocolos por la pandemia de coronavirus, también participaron la presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Susana Mirassou; el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Escobar, Luis Carranza; funcionarios del Ejecutivo Municipal y concejales de los distintos bloques políticos.