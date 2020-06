En el marco del estado de excepción por el coronavirus, la atención brindada por el sistema de emergencias de la Municipalidad de Escobar aumentó considerablemente desde marzo, con el inicio de la pandemia, multiplicando por cinco los servicios en todo el distrito.

Durante los últimos 90 días, el personal del SAME Escobar atendió a más de 450 personas con síntomas compatibles de Covid-19, muchos de los cuales fueron hisopados por el sistema de salud municipal, mientras que otros 274 pacientes necesitaron asistencia por diferentes tipos de patologías. En comparación con el mismo período del año pasado, cuando se prestó atención a 144 personas, el incremento del accionar del SAME se quintuplicó en todo el distrito.

Siguiendo los estrictos protocolos de bioseguridad tanto para los vecinos como para el personal sanitario, SAME Escobar dispone de siete ambulancias que fueron especialmente equipadas para el traslado de pacientes con coronavirus. Y en las próximas horas se agregará una ambulancia nueva que será destinada al seguimiento de personas con síntomas leves de Covid-19, que cumplen en sus propias casas el aislamiento obligatorio que requiere la enfermedad.

En cuanto a Defensa Civil de Escobar, que también cumple importantes tareas vinculadas a la pandemia, desde el comienzo de la cuarentena los socorristas atendieron, en apoyo del equipo sanitario, 81 emergencias de salud. A esto se sumaron 94 accidentes viales y 65 incendios, entre otros siniestros, elevando la estadística a más de 300 intervenciones totales, lo que representa casi el doble del trabajo habitual.