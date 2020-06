A través de una videoconferencia, el intendente Ariel Sujarchuk, junto al resto de los jefes comunales bonaerenses, firmó con el gobernador Axel Kicillof un convenio de asistencia financiera para el partido de Escobar.

El acuerdo es un aporte no reintegrable con el objetivo de solventar los servicios esenciales en el distrito y continuar haciendo frente a la pandemia en la etapa más crítica de la propagación del coronavirus.

Durante la videoconferencia, el gobernador y los intendentes analizaron la evolución de la curva de contagios y evaluaron mayores restricciones en la cuarentena si no disminuye la circulación del virus entre los distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Tras participar del encuentro virtual, Sujarchuk concluyó: “El famoso pico de contagios está llegando, los casos positivos de coronavirus se duplican cada diez días en la zona del AMBA y hay un aumento constante de ocupación de las camas de terapia intensiva en los hospitales. Todavía estamos a tiempo de evitar el colapso del sistema de salud, tanto público como privado. Sin embargo, el trabajo conjunto de los gobiernos de Nación, Provincia y Municipio no alcanza: es tiempo de redoblar el esfuerzo de todos para superar, más fuertes y unidos que nunca, a esta terrible pandemia que azota al mundo”.