Por Eduardo Tropeano

Un cumpleaños no tradicional el de Maquinista Savio. El aislamiento obligatorio hace que no haya actos protocolares ni festival. La localidad cumple, hoy, 5 de junio, 46 años. El hito lo constituye la instauración de la delegación municipal el 5 de junio de 1974.

Pero la historia de este pueblo va más allá, comienza con la historia misma de la conquista.

En este número hablaremos sobre una de las familias pionera de Maquinista Savio, los Nieto.

Si bien los Nieto se instalaron en la zona de Maquinista Savio, tuvieron su vida social en Garín, incluso algún local en el boulevard.

Pedro Nieto vino de España en 1911. A los pocos años de su llegada se afincó comprando tierras junto a su hermano en las cercanías del arroyo Escobar. En ese tiempo era una llanura sin casas, con chacras destinadas al pastoreo de ovejas y vacas y a la plantación de verduras.

Pedro Nieto, oriundo de Zamora, España, contrajo matrimonio en 1925 con doña María Salomé Martín Gago, del mismo pueblo que su marido, naciendo de esta unión Pedro (cholo) y sus hermanas Angela María, Brígida, Dora Francisca y Laura, la menor que falleció a los pocos días.

La familia Nieto criaba ganado y se dedicó a la producción de leche en su tambo.

La casa que habitaba esta familia había sido construida en 1850 por don Hilarión Beliera, miembro de otra familia antigua de la zona.

En 1956, Juan Pablo Beliera (Pepe) y Pedro Nieto (Hijo) cuñados entre sí, comenzaron a tramitar la instalación de una escuela, que terminó siendo habilitada el 17 de junio de 1957 en un galpón en el campo de Pío Cipitelli, con 46 alumnos y 2 maestras de la Capital, que eran traídas desde Garín en un sulki, ya que el tren aun no paraba en el km 48. Esta es hoy la escuela 24 Luis Piedrabuena.

Luego junto a otros vecinos, logró que el tren se detuviera en el apeadero, solo para el ascenso y el descenso de las maestras.

En 1946 contribuyó al ingreso del primer colectivo, el 175, luego 203, con un recorrido desde San Fernando hasta Pilar, pasando por el Km 48.

La ruta 2014 (hoy 26) se hizo con la colaboración popular en 1942, luego su gran deterioro hizo que en el año 1960, durante el gobierno de Arturo Frondizi, se lograra repavimentar gracias al reclamo de los vecinos, de la cooperadora de la escuela y de la incesante labor de don Pedro Nieto.

Este benefactor de Maquinista Savio donó una parcela de tierra en el límite (hoy partido de Pilar), donde se levantó, a raíz de su gestión, la primera parroquia, hoy la Inmaculada Concepción.

En 1965 se formó la cooperadora policial, que era la misma que la de la escuela y la de la procreación de la parada ferroviaria, creando así un destacamento policial, designando como encargado al cabo Montes, un vecino del Km 48 que prestaba servicios en la comisaría de Munro.

El destacamento fue situado frente a la parada ferroviaria en un local de la Sociedad Km 48, lugar donde después se instalaría el Centro Médico Savio. Finalmente se construyó el edificio propio que ocupa en la actualidad en un terreno fiscal, reservado para ese fin y el correo.

El nombre de Pedro Nieto es más que el nombre de una calle que divide los partidos de Escobar y Pilar.

FOTO: PEDRO NIETO CON SUS HIJOS PEDRO NIETO (CHOLO) Y DORA NIETO.