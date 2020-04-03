SITUACIÓN DEL COVID-19 EN EL PARTIDO DE ESCOBAR Realidades de Escobar 3 abril, 2020 SITUACIÓN DEL COVID-19 EN EL PARTIDO DE ESCOBAR2020-04-03T18:42:55+00:00 Locales No Comment Belen de Escobar Related Posts ARIEL SUJARCHUK SUPERVISO EL OPERATIVO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LOS ADULTOS MAYORES QUE COBRARON JUBILACIONES EN LAS SUCURSALES BANCARIAS DE TODO EL PARTIDO DE ESCOBAR ESCOBAR AMPLIA LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESENCIALES DURANTE LA CUARENTENA POR CORONAVIRUS COMUNICADO DE LA MUNICIPALIDAD CON RESPECTO A LOS VECINOS QUE TENGAN SÍNTOMAS COMPATIBLES CON EL CORONAVIRUS
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