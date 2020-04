Tras confirmar casos de COVID-19 en el Sanatorio San Carlos de Maquinista Savio, personal médico, auxiliares y administrativos realizaron, el lunes al mediodía, una protesta en las puertas del lugar denunciando “la absoluta falta de insumos para protegerse, en medio de la pandemia del Covid 19″.

Los profesionales de la Salud aseguraron que no les hicieron los hisopados a pesar de haber tenido contacto y frecuentar espacios con los médicos contagiados.

Mientras se espera que la Municipalidad de Escobar se haga cargo de la administración del establecimiento, aparecen nuevas quejas tanto del personal como de algunos afiliados del Pami, que se encuentran internados en el lugar.

Los manifestantes, en su mayoría personal de terapia intensiva, aseguraron que las autoridades del nosocomio no les entrega barbijos, ni camisolines o guantes, como ninguna otra protección personal, aunque para ellos los que mas les preocupa es que no les hayan hecho hisopados a quienes tuvieron contacto estrecho con los médicos infectados.