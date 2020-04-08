FALLECIÓ UNA MUJER PRESUNTAMENTE POR CORONAVIRUS, YA QUE SU HIJO DIO POSITIVO PARA EL COVID-19
LAMENTABLEMENTE TENEMOS QUE CONFIRMAR EL PRIMER FALLECIMIENTO POR COVID-19 EN EL DISTRITO, UNA MUJER DE 62 AÑOS DE EDAD, LA QUE SE PRESUME QUE MURIÓ POR EL CORONAVIRUS, YA QUE SU HIJO DIO POSITIVO AYER, SE ESPERAN LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS A LA MUJER, SU HIJO ESTA INTERNADO EN EL HOSPITAL ERILL DE ESCOBAR, LA INFORMACIÓN FUE CONFIRMADA A TRAVÉS DE UN VIDEO POR EL INTENDENTE ARIEL SUJARCHUK, EL SECRETARIO DE SALUD Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL ERILL DE BELÉN HACE MINUTOS. El video fue publicado en el facebook Realidades de Escobar.
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