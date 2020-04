En el marco de las inspecciones diarias que realiza la Municipalidad, se labró un acta de contravención y se determinó la clausura preventiva de las instalaciones del supermercado mayorista Yaguar, ubicado en Garín, debido a que no activó los protocolos de seguridad, desinfección e higiene previstos para enfrentar la pandemia de Covid-19.

El motivo específico por el cual se aplicó esta medida responde a que dos empleados se presentaron a trabajar en el establecimiento con estado febril y síntomas compatibles con el coronavirus, lo que obligó a trasladarlos a ambos en ambulancia. No obstante esta situación, la empresa no dio aviso a ninguna autoridad sanitaria local y la sucursal continuó con su actividad normal, sin aplicarse las medidas y los protocolos correspondientes para estos casos, poniendo en riesgo la salud de todos los empleados y de los eventuales clientes.

La situación que atravesamos por esta pandemia mundial es muy delicada y debemos cuidarnos entre todos. Más aún cuando tenemos a cargo espacios de numerosa concurrencia que pueden ser foco de contagio masivo. Pero en los casos que lamentablemente se infrinjan las leyes, el Municipio estará presente para sancionar estos actos irresponsables y preservar la vida de todos los vecinos.