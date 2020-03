En medio de las fuertes lluvias del miércoles pasado, una tragedia enlutó a la comunidad de Maquinista Savio ya que un nene de 12 años murió ahogado en el Arroyo Garín.

El triste hecho ocurrió en horas de la tarde, a la altura de la calle Mocoví, en el barrio Los Pinos. Según el relato de vecinos, el menor, llamado Rodrigo, habría intentado cruzar las vías hacia el barrio Obejero en pleno temporal. Aparentemente, se resbaló en el camino y terminó cayendo al agua, de la que no pudo salir.

Un equipo de Defensa Civil asistió al lugar -detrás llegaría una dotación de bomberos voluntarios-, lo sacó del agua y lo trasladó a la UDP Pediátrica de la localidad. A pesar de realizarle maniobras de reanimación, el nene ya había fallecido.

Hay dudas con respecto a cómo se dio la tragedia. La versión inicial habla de un posible resbalón, mientras jugaba con su hermano y algunos amigos del barrio, ubicado en el límite con la localidad de Garín.

Sin embargo, familiares de la víctima y otros vecinos apuntan contra el Municipio por dejar una obra inconclusa que, directa o indirectamente, provocó el fatal desenlace.

La hermana mayor del chico, Mariana Starcich, también descargó toda su bronca contra las autoridades comunales: “Mi hermano no estaba jugando como dicen. Murió por culpa de ese maldito agujero que era tan profundo que resbaló, cayó y lo chupó, porque el Municipio empieza un trabajo y no lo termina”, denunció.

La tragedia caló muy hondo en los habitantes de Los Pinos y especialmente en la familia del chico, a tal punto que el jueves después de las 13.30 hs., hubo una manifestación con corte de tránsito y quema de neumáticos sobre la Ruta 26 a la altura de las vías para reclamar justicia (foto).

Por el momento, la causa quedó caratulada “Averiguación de Causales de Muerte”.