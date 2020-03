En el marco de las drásticas medidas de prevención para combatir la propagación del coronavirus, y siguiendo las recomendaciones de los especialistas sanitarios que trabajan tanto con el gobierno nacional como con el gobierno provincial, la Municipalidad de Escobar tomó la decisión de prohibir las visitas en el Hogar de Ancianas Eva Perón, en principio hasta el 31 de marzo.

Teniendo en cuenta que las personas mayores de 60 años son las más vulnerables y propensas al contagio, se ordenó la restricción total de las visitas familiares, al mismo tiempo que se implementarán distintas alternativas para que no se quiebre el vínculo entre las adultas mayores y sus seres queridos.

“Es una de las decisiones más difíciles que me tocó tomar, pero lo hago con la profunda convicción de que es lo mejor para ellas. Se lo explicamos a cada uno de los familiares y entendieron los motivos. Personalmente me sensibiliza de una manera especial, porque vivo esa misma situación con mi madre, a quien no puedo visitar desde hace unos días. Tenemos que ser fuertes y cuidarnos entre todos, teniendo como prioridad absoluta a las personas que están más expuestas a sufrir serias consecuencias en caso de contagiarse el virus”, explicó Sujarchuk.