La Municipalidad de Escobar lanzó una nueva plataforma online que permite a los usuarios de todo tipo de vehículos consultar las contravenciones de tránsito en tiempo real. Así, en la web https://infracciones.escobar.gob.ar/, y sólo ingresando el dominio del vehículo o el número de documento del titular, se puede constatar la fecha y el motivo de cada una de las infracciones, el monto actualizado de las mismas y el acceso a las boletas de pago, que se podrá efectuar en cualquier sucursal de BAPRO o en los canales de cobranza extrabancarios como Rapipago y Pago Fácil.

Las actas que se cargan en el nuevo sistema son todas las realizadas por los agentes de tránsito del distrito, vinculadas a mal estacionamiento, circulación en contramano, violación de la luz roja de los semáforos, no contar con la Verificación Técnica Vehicular obligatoria, entre otras. Además, la plataforma ofrece un link donde consultar las fotomultas, sistema que depende de la Provincia de Buenos Aires, y un correo electrónico donde verificar las infracciones contraídas a través del sistema de Estacionamiento Medido.

Al mismo tiempo, resulta un servicio de consulta antes renovar la licencia de conducir, ya que es fundamental que él o la titular del registro sepa si posee o no multas impagas al momento de realizar dicho trámite.

La web https://infracciones.escobar.gob.ar/ es un paso más en el proceso de digitalización de servicios municipales de la actual gestión del intendente Ariel Sujarchuk y tiene como objetivo principal transparentar la tarea de los agentes de tránsito, otorgarle al usuario la posibilidad de realizar el pago voluntario de la multa y el derecho a realizar un descargo en la Secretaría Contravencional en caso de no estar de acuerdo con la infracción. Para este último caso deberá presentarse en las oficinas que la Secretaría posee en Belén de Escobar (Alberdi 526) o en Garín (Mateo Churich y Dr. H. Dupuy), o bien escribir al mail contravesc@escobar.gob.ar