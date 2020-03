En el marco de las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud de la Nación, se estableció entre otras medidas la reducción o suspensión de actividades que impliquen la concentración de personas en las instalaciones del Concejo Deliberante, quedando excluidas las reuniones y sesiones legislativas.

Ante las indicaciones efectuadas por el Ministerio de Salud vinculadas a la situación epidemiológica por el coronavirus (COVID-19) y, en el marco de la decisión del intendente Ariel Sujarchuk de declarar la Emergencia Preventiva Sanitaria en todo el ámbito de jurisdicción de la Municipalidad de Escobar, la Presidencia del Concejo Deliberante dispuso una serie de medidas extraordinarias preventivas.

El decreto emitido por la Presidencia del Cuerpo Legislativo comprende la reducción o suspensión de actividades que impliquen la concentración de personas en las instalaciones de la sede del Concejo Deliberante de Escobar, tales como charlas y conferencias por parte de disertantes y exposiciones y presentaciones de artistas, quedando excluidas las actividades estrictamente relacionadas con las atribuciones, obligaciones y facultades del Concejo Deliberante como las reuniones y sesiones legislativas. Asimismo se decidió que las puertas y ventanas de las instalaciones y dependencias de este Concejo Deliberante que dan hacia espacios o superficies descubiertas permanecerán abiertas cuando no se hallen ocupadas por personas y se desinfecte cada dos horas como mínimo con agua y lavandina, las superficies de mostradores, barandas, picaportes, puertas y escritorios de la oficina de Mesa de Entradas, sanitarios y sector de cocina de este Concejo Deliberante, acompañado de un estricto control y seguimiento del stock de los insumos de limpieza e higiene para asegurar su efectiva y permanente disponibilidad por parte del personal, en particular de Maestranza.

El Presidente del Concejo Deliberante de Escobar, Luis Carranza, al respecto expresó: “Decretamos medidas preventivas para evitar situaciones que pongan en peligro la salud del personal, de los concejales y las concejalas y de nuestros vecinos y vecinas. En el día de ayer, participé en representación del Concejo Deliberante de la reunión de la Mesa de Emergencia Sanitaria, que se llevó a cabo con la presencia del Intendente Ariel Sujarchuk, junto a autoridades municipales de Salud, Defensa Civil, Educación, Seguridad; el Director Ejecutivo del Hospital Provincial Erill; el gerente de la UDAI ANSES; el jefe del PAMI y la inspectora jefa distrital de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Vamos a trabajar de manera interdisciplinaria para evitar eventuales situaciones de riesgo”.

Cabe recordar que las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación son: Lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, evitar contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias, ventilar los ambientes cerrados, no concurrir a espacios con mucha concentración de personas y evitar la automedicación.