Hoy se llevó a cabo en el Concejo Deliberante de Escobar una charla informativa destinada a concejales y empleados del cuerpo legislativo, sobre la pandemia del Coronavirus. La misma fue encabezada por el presidente del Concejo Deliberante, Luis Carranza, el secretario legislativo, Hugo Cantero, y el secretario de Salud de la Municipalidad, Dr. Juan Manuel Ordoñez.

Como apertura del encuentro, Luis Carranza expresó: “A instancias del panorama que nos dio en el día de ayer el Dr. Ordoñez en la primera reunión de la Mesa Local de Emergencia Sanitaria ante la pandemia del Coronavirus, sobre lo difícil de la situación, debemos prevenir y por ello se limpiarán constantemente los lugares que puedan ser foco de contagio y, sobre todo, debemos estar alertas”.

Por su parte, el secretario de Salud municipal, advirtió que los protocolos varían constantemente de acuerdo a lo que se informa desde los ministerios nacional y provincial. Asimismo, aclaró que el intendente Ariel Sujarchuk ha liberado una partida extrapresupuestaria para todo lo que sea refuerzo de elementos de higiene en todas las dependencias municipales, como medidas paliativas.

“Estamos tratando que en la dependencias de atención al público, como primera defensa, haya un vidrio separador o se atienda a una distancia de un metro y medio, ya que hay dependencias que no pueden cerrar sus puertas”, acotó Ordoñez.

Por otro lado, el secretario agregó que ante el aluvión de llamadas y consultas relacionadas con el Coronavirus, se ha dispuesto que el número 103 sea el encargado de evaluar cada situación en particular y si fuera necesario, proseguir el caso con el 107. De esta manera, el móvil sanitario del SAME se acercará al domicilio del posible infectado, evitando que éste deambule por los centros de salud.

Por último, el Dr. Ordónez resaltó que hasta el momento no hay ningún infectado en el partido de Escobar, que no hay medicación ni vacuna específica para la enfermedad y que los síntomas son fiebre, dolor de garganta y tos seca.

“La mejor manera de eliminar el virus es la información, la capacitación y hay un deber cívico, aunque nos cueste, de no abrazarnos o besarnos en el saludo. Y también por supuesto, lavarnos las manos, toser tapándonos con el codo, no tocarnos la cara, y lavar todas las superficies con agua y lavandina. Son pequeñas cuestiones informativas, que sumadas a evitar grandes conglomerados de gente, nos permiten prevenir contagios”, concluyó.