En el polideportivo Luis Monti de Belén de Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk supervisó el operativo de entrega de tarjetas AlimentAR, junto con el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gabriel Lerner.

Esta iniciativa, que se enmarca en el Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables. De esta manera, en el partido de Escobar se entregarán más de 10.000 tarjetas a personas con hijos e hijas de hasta seis años de edad que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas de más de tres meses que cuenten con la Asignación por Embarazo, y personas con discapacidad beneficiarias de la AUH.

“Desde que Alberto Fernández asumió como presidente y Axel Kicillof como gobernador, las prioridades en la Argentina cambiaron, entendiendo que en nuestro país no puede haber gente con hambre. Que todos los ciudadanos tengan el derecho básico a la alimentación, es una obligación moral para cualquier dirigente. Nosotros, humildemente, llevamos adelante el programa Escobar Hambre Cero en estos últimos años, pero no puede haber un Estado local que responda a tantas demandas si no existe un país de pie y una Provincia que se desarrolla. Solamente esta política implementada por el Ministerio de Desarrollo Social, inyecta $50 millones al circuito económico local, que se reactivará a través del consumo y beneficiará a muchísimas personas”, afirmó Sujarchuk.

“Observamos que en Escobar hay buen trato hacia los vecinos y se les brinda comodidad para que puedan realizar los trámites de manera sencilla y sin mayores esfuerzos. También vemos que el Estado municipal, con sus principales funcionarios, está a disposición de quienes más lo necesitan. Quiero destacar esta alianza virtuosa de la política pública articulada entre el Estado Nacional, Provincial y los municipios, que empieza a marcar un camino de construcción para la generación de nuevas políticas públicas en nuestro país”, expresó Lerner.

También en el polideportivo Luis Monti, la Municipalidad lleva a cabo un operativo sanitario integral con vacunatorio, atención clínica y pediátrica, así como un espacio destinado a actividades recreativas, culturales y deportivas. A su vez, se realizan talleres sobre políticas de género, discapacidad y promoción de derechos, y personal del área de seguridad recibe a los vecinos que quieren sumarse al programa de prevención ciudadana Ojos y Oídos en Alerta. Por último, se montó una feria itinerante de emprendedores de la economía social y solidaria con distintos productos alimenticios. Tanto la entrega de tarjetas AlimentAR como el resto de las prestaciones, continuarán hasta el viernes 21 de febrero, en el horario de 7 a 14.